「全球高科技重鎮」矽谷房價居高不下　灣區人怨：整天都塞車

文／時尚家居 編輯部





硅谷（矽谷）Silicon Valley 是指位於美國加州舊金山 ( San Francisco) 經聖塔克拉拉（Santa Clara Valley）至聖何西（( San Jose）近50公里的一條狹長地帶。隨著20世紀60年代中期以來，微電子技術的高速發展而逐步形成的它是世界最為知名的電子工業集中地。

矽谷的高科技、高薪資以及高就業率持續著吸引了許多世界科技人才湧進灣區，矽谷被稱為”全球高科技重鎮” 而著名的公司如蘋果( Apple)、惠普(HP)、英特爾( Intel)、谷歌(Google)、臉書(Facebook)、甲骨文(Oracle)…等， 並且這裏也有世界知名的一流大學斯坦福 ( Stanford University)、加州大學伯克利分校( University of California, Berkeley) 等世界名校，難怪灣區房價居高不下 。

然而生活在灣區家庭愈來愈能感受到高房價以及每日通勤塞車的不便，這樣的痛苦指數不斷的在升高，灣區人甚至表示：「過去高速公路塞車你可以錯開尖鋒時間，但是現在塞車的時間已經是早上堵、中午堵、晚上也堵、全天都堵，實在很難避開尖鋒時間。」在加上灣區住房供不應求，房價瘋狂追逐飆漲，導致生活在灣區的家庭開始思考，是不是將居住圈外移到其他的城市居住？ 或者是車程30分鐘可觸及的地方？

因為這樣的現象， 灣區人開始注意到 矽谷南灣 Morgan Hill 摩根山這個 離聖荷西國際機場（San Jose International Airport），開車不到30分鐘或搭乘雙層輕軌（Caltrain）不到25分鐘車程就可以到達的美麗城市。Morgan Hill 摩根山不但風景宜人，氣侯舒適，治安良好並且學區優秀， 實在是為矽谷工作的上班族提供了一個非常適合安家居住的好地方。

金色加州區域中心 Golden California Regional Center 的項目團隊以及管理者Bethany Liou 擁有成功的EB5項目經驗，對於房地產的開發有著極高的敏銳度，而落居於Morgan Hill 摩根山的鑽石溪Diamond Creek 項目第一，二，三期已經完工。並且100%出租⋯城市的最美麗的牌樓別墅跟最現代的高級花園公寓。居住者是矽谷的高科技工程師跟商業企業家等等。鑽石溪Diamond Creek 項目是一項成功且出色的專案。



※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。