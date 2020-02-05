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溫州封城！居民憑通行證外出「每2天只能出去1人」　網大讚：值得收藏

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▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情延燒，浙江溫州2日祭出封城措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴峻，浙江省溫州市2日祭出「封城」舉措後，當地居民需要透過官方發的「通行證」才能出門，其中仰義街道的通行證最受矚目，上面指出「每戶家庭每2天可指派1名成員出門採買生活物資」，有效時間截止至8日。據悉，通行證印製精美，極似過去的「糧票」，因此被網友盛讚值得收藏。

綜合陸媒報導，溫州市鹿城區仰義街道製作第一批的通行證，計畫印發1萬多張，並陸續發放中，要求居民直至2月8日24時為止，憑證出入。為落實相關規定，在各個交通卡口落實「兩查兩問」。在此基礎上，通過通行證強化出行管控，分發「通行證」，嚴格憑證通行。

通行證上顯示，正面寫著「出門1次」、「宅家！就是對戰勝疫情最大的支持！」，背面則是溫州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組通告（第6號）內容，「每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員，出門採購生活物資」，最後再加上溫馨提醒，「難得出門購個物，別忘東西要買齊！」

▲▼仰義街道發的居民通行證。（圖／翻攝微博）

▲仰義街道發的居民通行證。（圖／翻攝微博，下同）

據仰義街道監測點工作人員指出，已經發放通行證的家庭，必須憑證出行；尚未發放通行證的家庭，仍然實行登記制度；需要正常上班的人員，則需要工作單位的證明。目前，仰義街道每個村只留一個出行通道，進村人員必須接受體溫檢測，體溫正常才可入村。此外，出村者必須憑著「出門1次」通行證才可出村，且每兩天每戶只能出去一人，用完即作廢。

對此，不少網友指出「可以收藏，見證歷史」、「這個通行證有點復古的味道」、「糧票的設計感」、「憑票購物的時代又回來了」、「好好收藏，50年後拿出來，見證歷史」、「有升值空間」、「我們壓根不讓出」、「我們這邊用掃碼的」。

▲▼仰義街道發的居民通行證。（圖／翻攝微博）

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