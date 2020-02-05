國際級鹽水蜂炮元宵節嗨翻天　黃偉哲：請國內外遊客一起犁蜂炮過好年

▲馳名國際的台南鹽水蜂炮活動，將於2月8日元宵節隆重登場，市長黃偉哲邀請來鹽水體驗精彩刺激的蜂炮轟炸快感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



馳名國際的台南鹽水蜂炮活動，將於2月8日元宵節隆重登場，市長黃偉哲5日出席代言，邀請國內外朋友元宵節，一定要來鹽水體驗精彩刺激的蜂炮轟炸快感。



台南鹽水蜂炮活動記者會，除黃偉哲市長，賴惠員立委及市議員蔡育輝、張世賢、李宗翰、劉米山、沈家鳳，以及武廟管理人林益仁、民政局長顏振標、文化局長葉澤山、觀光旅遊局長郭貞慧、新聞處長蘇恩恩，以及國泰人壽、新光人壽等贊助單位皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，非常感謝各界熱情促成「鹽水蜂炮」，蜂炮的緣由是為了祈福驅除瘟疫，面對目前武漢肺炎疫情發生，期盼藉由蜂炮遶境儀式為各地民眾祈福，一掃沉悶的氛圍，因此歡迎全國民眾及外國旅客一同到鹽水享受蜂炮齊炸high番天的快感，並且暢遊月津港燈節。





「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典，更榮獲交通部2020年「台灣觀光年曆」國際級民俗活動的肯定，不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也是國際媒體爭相報導的焦點，每年萬炮齊發的情景，有如蜂群傾巢而出的熱鬧盛況，吸引國內外數以萬計的觀光客前來體驗蜂炮的魅力，更與「平溪天燈」共享「北天燈，南蜂炮」的美譽。





活動由磐果舞蹈劇場的精彩表演揭開序幕，同時安排消防局人員示範穿著安全防護裝備，並提供「炮城檢查合格標誌」供遊客辨識。最後在法師的引導下，黃偉哲市長與來賓、市府相關局處一級主管進行走平安橋儀式，象徵祈求台南市四時無災、八節有慶、風調雨順、家戶平安。





今年鹽水蜂炮武廟神轎遶境活動將於2月7日、8日（農曆正月14日、15日）登場，而元宵節當天遶境路線分A、B、C、D、E線，想要體驗犁炮的遊客可以跟隨在武廟神轎後面，親身感受衝蜂炮的驚險與刺激。主辦單位也提醒來訪遊客務必穿戴完整的防護裝備，在犁蜂炮時，以有申請設置及檢查合格標誌的炮城作體驗，維護自身安全，同時與炮城保持3至5公尺距離，讓炮城能順利發射、不悶燒，才能玩得既開心又安心。



2020年武廟以「鼠年行大運」為活動主軸，特別打造三座主題花燈炮城，在鹽水國中操場集中施放區，大約180萬支的蜂炮將在元宵當晚9時正式施放，搭配璀璨亮麗的高空煙火，火樹銀花的夜空是視覺的一大享受，而遊客更可以在集中施放區體驗犁炮城的滋味，留下一生難忘的回憶。



武廟主辦單位表示，今年鹽水蜂炮活動大約將施放200多座炮城，更安排月津港燈節、蜂炮組裝體驗營、鹽水武廟音樂祭、五光十色收藏展、水仙花創作展、花菓盆栽競賽、大台南囝仔仙拚仙及民俗陣頭等精彩活動，現場備有大台南農特產伴手禮展售會，就是要讓大家玩得盡興，開心過好年。

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