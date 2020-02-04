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備戰元宵燈會　中華電17熱門景點擴充超過150台高效基站

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▲▼2020年台灣燈會在台中。（圖／觀光局提供）

▲電信商將在2020年台灣燈會活動現場擴充高效能基地台，並加派行動數據車駐點。（圖／觀光局提供）

記者邱倢芯／綜合報導

2020年全台燈會活動陸續開跑，台灣燈會、台北燈節亦將於2月8日登場。今年大型燈會遍布全台各縣市，活動期間最長達一個月，為讓全台客戶元宵賞燈，能夠隨拍隨傳最盡興，中華電信在17個熱門燈會景點，擴充150台以上高效能基地台；而亞太電信則是在台中台灣燈會、平溪天燈節和高雄燈會等三處將加派行動數據車駐點，而全台其他燈會熱門景點也將調節周遭基地台頻寬容量。

中華電信指出，將針對全台大型燈會，包括台北燈節、平溪天燈節、桃園燈會、2020台灣燈會在台中、苗栗元宵炸龍、花在彰化-溪洲公園燈會、南投燈會、台南鹽水烽炮及月津港燈節、佛光山春節平安燈法會、高雄燈會藝術節、花蓮太平洋燈會及屏東綵燈節等17個熱門燈會景點，擴充150台以上高效能基地台，提供客戶順暢的行動上網服務。

屆時也將運用高速基地台5CA、6CC技術，動員數百名工程人員，透過自行研發的大數據資料應用，即時掌握燈區人潮尖峰時段的行動用戶網路品質，並即時進行網路優化調整。

而在亞太電信方面，將針對2020台中台灣燈會、平溪天燈節和高雄燈會等三處將加派行動數據車駐點，而全台其他燈會熱門景點也將調節周遭基地台頻寬容量，即時優化通訊、網路品質，致力提供用戶最佳的行動上網體驗。

台灣大哥大則表示，針對今年北中南區燈會活動，為了提供優質的賞燈行動上網服務品質，將在主要景點擴充超過百台基站，動員超過百人。

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