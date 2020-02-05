因應武漢肺炎疫情　美國2大航空宣布停飛香港

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因應武漢肺炎疫情　美國航空、聯合航空宣布停飛香港

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▲▼ 美國航空,American Airlines。（圖／路透）

▲美國航空宣布自即日起停飛香港航線，直到20日為止。（圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

美國為了避免武漢肺炎疫情在境內蔓延，日前美國航空（United Airlines）、聯合航空（United Airlines）等，接連宣布暫停往返中國的航班。然而，美國航空4日表示，由於去年香港反送中抗議潮，以及最近的武漢肺炎，導致航班需求量下降，宣布即日起將暫停香港航線到2月20日，聯合航空也隨即表示跟進。

根據外媒報導，美國航空4日表示，受到香港去年6月開始的反送中運動影響，導致香港航線生意冷清，加上最近武漢肺炎的蔓延，讓原本已疲弱的需求更加雪上加霜，因此決定從即日起暫停香港航線到2月20日為止。

▲▼ 美國聯合航空,United Airlines。（圖／路透）

▲聯合航空跟進宣布，自8日起至20日停飛香港。（圖／路透）

美國航空宣布停飛香港航線後，聯合航空也隨即發聲明指出，因應航班需求下降，將自8日起停飛香港，暫定停到20日，並表示後續會繼續監控情況發展，不排除時間表會再做出必要更動；聯合航空最後一架從美國飛往香港的飛機，是5日自舊金山起飛的877號和869號班機；最後一班從香港飛返的飛機，則是7日前往舊金山的862號班機。

此外，自武漢肺炎疫情爆發後，美國三家航空公司便陸續宣布暫停中國航班。美國航空在1月31日表示，即日起至3月27日暫停往返中國航班；達美航空也將自2月6日至4月30日停飛所有中國航班；而聯合航空也宣布暫停自6日起至3月28日往返北京、上海等地的部分航班。

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