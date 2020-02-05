支援武漢肺炎！廈門長庚醫院接診703發燒病例...在地台企捐資2500萬

▲醫護人員投身抗疫 。（圖／廈門長庚醫院提供）

記者蔡儀潔／台北-廈門連線報導

武漢肺炎疫情持續擴散，各界相繼伸出援助之手。作為大陸首家台資三甲醫院，廈門長庚醫院啟動防疫應急作業。在1月22日至2月4日期間，接診發燒個案共703例，並於2日派出人員前往定點醫院支援。除此之外，廈門的台商自疫情發生以來，累計捐資573萬元（人民幣，下同，約新台幣2500萬元）、捐贈口罩9200片。

▲發熱門診醫師投入第一線。（圖／廈門長庚醫院提供）

據廈門長庚醫院消息，他們於1月20日成立防疫專家組，發燒門診22日起24小時運行，對新型冠狀病毒感染進行篩檢，隨後在30日正式啟用隔離病區，主要用於收治高度疑似個案（已初步送檢待檢驗結果之疑似個案）。在1月22日至2月4日期間，共接診發熱個案共703例，目前均已排除新冠病毒感染。

在疫情爆發後，廈門長庚醫院火速啟動防疫應急作業。針對收治個案進行會診、討論及感染排查病例。郭姓台籍醫師也自願加入抗擊疫情，「我是一名醫師，希望通過自己的一份力量，參與到疫情防控當中。

▲進行防疫培訓 。（圖／廈門長庚醫院提供）

廈門長庚醫院在1月27日深夜接到省衛健委通知，要組建第二批馳援武漢抗疫醫療隊，並於2月2日上午接到調派指令，確定由急診科護士朱躍玲、外科病房護士曹其其，趕赴救治定點醫院廈大附屬第一醫院杏林分院，支援一線疫情醫療救治力量。

「說實話，我心裡也會害怕。」主動請纓的曹其其坦言，「但我相信身為一名醫護人員能夠參與到如此重大的救援行動中去，是我們這輩子最難忘的回憶了。我相信，我們會把防護做到最好，我還年輕，我想去幫助需要幫助的人，戰勝自己、也戰勝病魔。」

▲工作中的醫護人員 。（圖／廈門長庚醫院提供）

院方高層在人員出行前給予精神勉勵，「疫情當前，全國各地都在馳援武漢。感謝同仁能在國家危難之際奮勇當先，主動請纓前往武漢馳援；同時也要讓大家知道，一旦國家有需要各位前去武漢支援，那麼整個廈門長庚醫院都會是你們最大的支援。希望各位若前往武漢支援請把救治工作任務完成好、聽從國家指揮，也要做好安全防範，請你們一定要平安回到長庚。」

▼醫院外觀。（圖／廈門長庚醫院提供）

除了廈門長庚醫院外，廈門的台商台企自疫情發生以來，累計捐資573萬元，其中260萬元捐武漢，303萬元捐廈門；捐贈口罩9200片，其中7200片捐武漢，2000片捐廈門。廈門台協會長、佳好集團董事長吳家瑩說，「兩岸同胞血濃於水，理應共同攜手戰勝疫情。」

▼ 廈門台協會長吳家瑩。（圖／記者蔡儀潔攝）