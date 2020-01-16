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小心騙錢App！ 上架Google Play先免費試用 　再悄悄自動扣款每年數千元

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▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲手機詐騙興起，用戶須謹慎防範。（圖／記者周宸亘攝）

記者謝仁傑／綜合報導

英國資安公司Sophos 最新安全報告指出，在Google Play Store發現一些俗稱「fleeceware」App，試用期過後，不會通知用戶就自動續約扣款，一年下來，可能會被收取新台幣數千元，有欺騙用戶金錢的嫌疑。

去年，這類Fleeceware就被發現報導過，但Sophos發現目前還有20多個仍存在，至今已被超過6億的Android設備下載安裝。

據報導，這類「騙錢軟體」App並不會竊取用戶個人資料，沒有侵害隱私的問題。但它們會喬裝成免費軟體，且會先行要用戶提供付款方式，有的是按週收費，有的是按月收費，若用戶沒詳細閱讀條款，試用期過後（通常為3天）會在沒有通知用戶的情況下，自動收取高額的訂閱費用。

▲▼fleeceware。（圖／取自Sophos）

▲Android中的惡意扣款程式，會喬裝成免費的模式詐騙。（圖／取自Sophos）

這類App五花八門，有的是算命，有的是即時通訊工具，或是影音編輯工具，它們被下載安裝次數通常都很高，聲量評價也都很好。根據經驗推測，這類程式的開發人員可能使用付費的方式來誇大安裝次數，並假造了大量的4星及5星評論。

一般而言，用戶在試用過某款App後感到不滿意，會直接刪除。但若想取消訂閱這類被稱為「fleeceware」的App，光是刪除是沒用的，使用者必須進入後台的設定，找到「取消訂閱」的選項，最好再將其卸載，才能避免遭到惡意扣款。
 

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