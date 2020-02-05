鑽石公主號乘客曾遊「九份」等知名景點　北市衛生局：還未接中央通知

▲鑽石公主號確診10例。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

香港武漢肺炎患者曾搭乘的「鑽石公主號」郵輪，目前也有10名乘客確診感染，但現在傳出該郵輪在1/31停靠基隆港，當時有2,694名乘客下船，曾到過台北市知名景點，如台北101、故宮、九份等地。對此，台北市衛生局局長黃世傑表示，目前還沒有接獲中央疫情指揮中心通知相關旅遊資訊，但若之後有防疫需求，都會配合。

「鑽石公主號」遊輪返回日本發現旅客感染武漢肺炎，至少10人確診，港務公司證實遊輪曾於1月1日曾停靠基隆港，旅客共有2694人入境。指揮中心今（5）日表示，班機、郵輪進入台灣都會進行發燒篩檢等檢疫措施，所以些人下船時是沒有問題的，但也會進一步詢問業者比對名單與感染者身份。

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▲鑽石公主號第8層甲板上的防疫工作。（圖／路透）

鑽石公主號在確診曾載有武漢肺炎旅客後，目前全船在橫濱港外隔離14天。公主遊輪也表示，目前已取消鑽石公主號4日與12日從日本出發的航次，該2班航次原定行程為從日本橫濱出發，預計於9日和12日會各停靠基隆港一天，之後返回日本，如今已全部取消。

▲鑽石公主號行程。（圖／翻攝Google Map）