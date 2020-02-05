父親車禍過世母親獲960萬理賠　8年後兒子打官司討回186萬

▲陳婦在丈夫身故獲理賠近千萬並無均分給子女，8年後兒子成功討回。（圖／pixday）

記者洪正達／高雄報導

高雄陳姓婦人2011時丈夫因車禍離世，當時保險理賠金額約960萬，沒想到兒子8年後長大成人，主張這筆理賠金應讓子女共同平分，於是興訟向母親追討186萬元，橋頭地院審理後，認為陳婦無法舉證這筆理賠金運用於對子女的有意之處，因此判決兒子勝訴，全案仍可上訴。

橋頭地院表示，陳婦在1991年與宋男結婚，育有子女4人，不過宋男卻在2011年11月20日發生車禍，隔天傷重不治，不過當時子女4人都未成年，後續相關賠償問題均由法定代理人陳婦進行請領。陳婦的兒子說，當時父親車禍致死後，母親與車禍肇事的潘男以180萬元和解，加上汽車強制險160萬、職災賠償620萬共960萬元，以4兄弟姊妹加上母親的話，這筆理賠金額應劃分成5分之1持分，經計算後，肇事者賠償金持分36萬元、強制險26萬元、職災補償124萬元，共計186萬元。

陳婦在庭訊時表示，這筆960萬的賠償金其中250萬已由另名兒子領走，其中還有丈夫的喪葬費、未成年子女教育及生活費、房屋修繕費等，並支付丈夫生前的負債及支出等，所剩無幾，僅願給付150萬元給兒子。

橋頭地院指出，父母對未成年子女應盡到保護、教養之責，但其中若有繼承、贈與或其他無償取得的財產應視為持有財產，不過父母仍保有使用、收益的權利，這部分法律條文在《民法》第1084條、第1087條、第1088條都有載明，法官認為，陳婦及其他4名子女都已辦理拋棄繼承，宋男身後留下的債務妻子及子女們都沒有清償責任，陳婦更不得以兒子應持分的賠償金支付其他費用，因此186萬元必須全數拿出。