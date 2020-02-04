路邊換輪胎壓傷雙手　婦人脫鞋用「腳趾」打911求救

▲婦人雙手遭車輛壓住，用腳趾播打911求救。（圖／取自Colleton County Fire-Rescue）

記者范姜士航／綜合報導

美國南卡羅來納州在2月2日晚間發生一起神奇的求救案，一名婦人在州際公路旁更換輪胎時，汽車突然滑落壓住雙手讓她無法動彈，該名婦人忍受痛苦花了35分鐘拖下鞋子後，用腳趾打電話報警，最終被救護人員送往醫院救治，婦人的創意思維，救了她寶貴的生命。

根據CNN報導，一名北卡羅來納州夏洛特市的54歲婦女在南卡羅來納州的95號州際公路上行駛，不巧遇上了爆胎事故，讓她必須停靠在路邊進行換胎，當地消防隊在一份聲明中表示「在她卸下輪胎準備更換備胎時，千斤頂突然滑落，導致車輛跟著墜落，將婦人的雙手壓在了輪胎跟擋泥板之間無法動彈」。

這名婦人獨自被困在路邊且雙手嚴重受傷，她忍受痛苦花了35分鐘的時間，才得以脫掉她的鞋，並用經過多次嘗試才成功用腳趾撥打911報案。

但當救護人員抵達時，卻遇到了另一個問題，當他們在幫輪胎放氣時，車子又再次滑落，而救援工具也無法發揮完全的功用，只能讓婦人的一隻手順利脫困，直到另一部消防車抵達後，使用液壓吊具才讓該婦人的另一隻手順利脫困。消防隊表示「婦女的雙手和所有手指都受到了嚴重傷害，讓她暫時服用止痛藥後，就送往當地的醫院接受治療」。