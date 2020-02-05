網路賭場扣押1400萬麥拉倫名車　嘉檢法拍「763萬元」北部民眾開回家

▲嘉義地檢署法拍名車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署去年偵辦台商吳承霖地下匯兌案，意外查獲林男等人境外架設賭博網站，檢方查扣保時捷、麥拉倫等名車三台，日前拍賣鑑價由彰化縣汽車商業同業公會協助。千萬麥拉倫跑車與兩台保時捷，5日上午9點在嘉義地檢署前廣場公開展示，由檢察官吳明駿喊拍，麥拉倫最終拍出價格763萬，另2輛保時捷則為250及240.5萬，此次拍賣協助國庫進帳新臺幣（下同）1226萬5千元。

▲千萬麥拉倫蝶翼式車門相當拉風。（圖／記者翁伊森翻攝）

3輛跑車包括2018年出廠的麥拉倫570S Spider 4、敞篷式車身附軟棚車頂，敞篷操作時速可達40km/h，僅需15秒即可完成啟閉，與著名McLaren一樣為蝶翼式車門，該車款 0-100km/h加速僅需3.2秒、最高時速328km/h。另外兩台保時捷款式則為BOXSTER GTS 4，一樣是敞篷式車款，另一輛紅色保時捷款式為718CAYMAN 4，車輛也都正常，都不需繳罰款。

▲保時捷。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署5日上午3輛跑車由車庫開進廣場公開展示，現場分發號碼牌接受有意投標者登記，10點起拍，首先拍開白色敞篷式保時捷，款式BOXSTER GTS 4，200萬起標以250萬成交。

而紅色保時捷，款式為718CAYMAN 4，215萬起標，最後以240.5萬成交。

最後新車價約1400萬藍色敞篷式麥拉倫跑車570S Spider 4，650萬起標，由北部張姓男子以763萬成交。張男表示去年就在北部看見這台，當時很就很想買，得標價格很合理，這次南下標車，將是自己的第3台跑車。

▲嘉義地檢署於廣場前法拍三名車，現場宛如時尚名車秀。（圖／記者翁伊森翻攝）

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