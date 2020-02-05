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情人節不戴套「孩子射手座」　他逛賣場愣：2038年考大學！網邪笑…早產變天蠍

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▲▼情人節不戴套「孩子射手座，屬鼠」：2038年考大學！3千人邪笑…早產變天蠍（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲情人節保險套勸敗文！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

2月14日將迎來情人節，充滿粉紅色泡泡的這一天，不少情侶已準備好在摩鐵裡「嘶吼壞壞一夜」！有賣場業者張貼勁爆警示，保險套專區出現「今天不戴套，孩子射手座，屬鼠，2038年考大學」。掀起老司機笑虧，「原來射手座是情人節的產物！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》分享一張爆笑照片，日前逛賣場時，他在結帳櫃台發現一排保險套專區，店家深怕情侶「鬧出人命」，幽默貼出警告標語，「姿勢千萬條，安全第一條，今天不戴套，孩子射手座，屬鼠，2038年考大學！」

請繼續往下閱讀...

原PO更在圖片上，驚呼「射手座真得先不要」，頗有後勁的一段話，秒讓大批網友倒退三步，「再晚一點，魔羯好像不錯」、「我雙寶都是射手座的，一個4歲、一個2歲，家裡快炸了」、「然後小孩24歲情人節繼續當射手，射手預備，再生射手小孩」、「原來射手座是情人節的產物」、「射手太黏」、「早產是天蠍」、「10分鐘歡樂，換來20年苦奴爸生涯」、「射手敷衍一流」。

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▲▼情人節不戴套「孩子射手座，屬鼠」：2038年考大學！3千人邪笑…早產變天蠍（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲射手座網友森77了！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

勸敗文搏君一笑，卻也讓射手座網友們很不是滋味，紛紛跳出來討拍，「射手怎麼了嗎？射手座很好啊」、「 射手座好啊！溫柔又體貼」、「我老公射手的，愛我愛孩子，重點不是豬隊友」、「我射手我驕傲」、「射手座怎麼了？礙（愛）到誰了嗎」。

►生火了！連我媽都用到發光

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