「森林王子」張泰山過年返鄉做公益　任創世台東院一日愛心頭目

▲ 「森林王子」張泰山過年返家不忘作愛心，擔任創世台東院一日愛心頭目。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

日前有「森林王子」之稱的張泰山在返鄉過年時抽空做公益，擔任創世基金會「一日愛心頭目」，有感於朋友長期臥床呈植物人狀態，張泰山先生一口就答應邀請。現場用母語逐一問候安養院內的家鄉朋友，盼族語讓臥床植物人有像在家一樣的親切感。

森林王子取之名字中的「泰山」2字，森林王子張泰山說：「棒球生涯其實是從饅頭和豆漿開始。」出生於台東東河鄉泰源村，來自單親家庭，因發現參加棒球隊可以吃饅頭和豆漿，而開啟棒球生涯，爾後展現出過人的運動天分，19歲創造出「森林王子」的傳奇故事；張泰山感謝一路上擁有平安的一切，自己有朋友長期臥床，知道照顧植物人非常辛苦，也希望自己能「取之社會，用之社會」，所以來創世擔任「一日愛心頭目」，登高一呼，守護植物人，為自己家鄉的植物人盡份心力。

「頭目」在部分台灣原住民族中，意即是原住民部落的領袖人，無論風雨，持續守護族人的精神及行動，創世台東院在地服務近5年，減輕許多植物人家庭無法承受的壓力；然龐大的尿布、奶粉、看護墊等衛生用品開銷，所費不貲，邀請全台愛心民眾在生日捐或是特別的日子擔任「一日愛心頭目」，一同守護植物人。

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