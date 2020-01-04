寒士尾牙桃園場擴大辦理席開210桌 尚有兩成待認助

▲寒士尾牙桃園場，尚有兩成待認助。（圖／創世桃園院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦的「第30屆寒士吃飽30尾牙」，將於19日(日)假全台16處同步辦理，桃園場將在小檜溪公園席開210桌，邀請寒士、街友、獨居長輩、待拉單媽（待拉一把/待業的單親媽媽），及清寒學子參與。創世桃園院表示，距離活動半個月，尚有兩成待努力，歡迎各界認助，幫助弱勢朋友過好年。

▲桃園國小幼童軍，帶來親手繪製的紅包袋。（圖／創世桃園院提供）

創世桃園院表示，每年農曆年前，創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30尾牙」，讓弱勢朋友享用團圓飯，感受社會溫暖。但距離活動只剩15天，尚有兩成待努力。長期支持創世的國巨洋傘李董事長，日前特地來到創世桃園院，認助20個紅包，雙十象徵「十全十美」，盼寒士尾牙順利圓滿。

▲▼桃園國小自治市團隊，帶來親手繪製的紅包袋。（圖／創世桃園院提供）

國巨洋傘董事長李銘智，與創世結緣已將近20年，經常提供洋傘給創世義賣、發動員工捐發票。近日聽聞寒士尾牙桃園場自去年的200桌增加至210桌，服務人數增加，但推廣過程不順利，工作人員與寒士憂心忡忡，特地認助紅包，也呼籲各界揪團響應，認助應急紅包500元、認桌5000元，一起送祝福給弱勢朋友，幫助他們過好年。劃撥帳號：19412230(備註：尾牙小組)，愛心專線：(03)339-7826轉15。

另外，桃園國小校長吳雅芬也率領桃園國小自治市團隊及幼童軍，帶來親手繪製的紅包袋，祝福植物人與寒士朋友平平安安，為桃園市政府教育局所推動的品格教育做了最好的示範。

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