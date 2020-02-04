「2槍爆頭」辣媽棄屍！怪男帶走她10歲女兒　勒斃「吃肝臟」只剩下半身

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記者黃心瑀／綜合報導

烏克蘭40歲男子謝爾蓋（Sergiy Lubenko）在2015年時，透過交友軟體認識了30歲的凱特琳娜（Kateryna Obukhivska），兩人交往幾個月後決定一同到首都基輔旅行，沒想到旅程才剛始沒多久，凱特琳娜就在路途中的一處樹林裡被他槍殺，隨後他又藉口要帶小孩出去玩，將死者的10歲女兒帶走連同殺死，最後更將肝臟割下來吃掉，行徑十分恐怖。

根據《太陽報》報導，謝爾蓋在2015年時認識了凱特琳娜，並同時假扮了一名完美的繼父跟男友，兩人在交往幾個月後決定來一場浪漫之旅，不過就在前往基輔的路上，謝爾蓋將女友引誘到林地裡，並用左輪手槍朝女友的頭部開兩槍，將人給殺死。

不過這只是一個開始，謝爾蓋知道女友有一個10歲的女兒漢娜（Hanna Khrystyuk），與女友的前夫同住，於是開車到了漢娜的住處，並用「凱特琳娜男友的身分」，說服了女孩爸爸並獲得允許把人帶走；隨後他帶著漢娜與自己的同夥科尤莉亞（Yulia Boiko）見面，兩人竟殘忍地把人勒死，隨後還把新鮮的肝割來吃，相當殘忍。

一個月後，凱特琳娜跟漢娜的屍體殘肢分別在樹林中被發現，漢娜被發現時更只有下半身。報導中指出，謝爾蓋現在被控犯有雙重謀殺罪，而尤莉亞則被控謀殺未成年者，兩人被認為是一對情侶，檢察官馬可新（Maksim Podvorny）在判決中表示，有足夠的證據能夠要求判處這對情侶無期徒刑。