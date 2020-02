花30萬看「超級盃」！觀眾起立尖叫卻見「男子張嘴大睡」...網炸鍋了

▲一名男子在Super Bowl比賽中睡著。(圖/翻攝自twitter/@KarisaMaxwell)

實習記者施怡妏/綜合報導

第54屆美式足球(NFL)超級盃(Super Bowl)3日在邁阿密舉行,比賽的兩支隊伍都擁有超高人氣,導致這場比賽的票價飆漲,二手的平均票價破萬元美金(約新台幣30萬元以上),但在球場中卻有人敵不住睡意,在大家起立歡呼的同時竟在一旁呼呼大睡。

根據The SUN報導,3日的超級盃由酋長隊對戰舊金山四九人隊,體育新聞的副編輯兼製作人卡麗莎(Karisa Maxwell)也到現場觀看比賽,她在推特上發布一則影片。影片中,所有人都站起來歡呼時,竟然有一名男子坐在椅子上睡覺,即便現場的聲音有多麼的吵雜,身旁的人有多激動,現場的氣氛多亢奮,他依然睡得很安穩,還睡到把嘴巴打開。

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl . We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

該影片獲得679萬觀看次數,許多網友看到都炸鍋了,紛紛在底下留言表示,「沒有睡眠眼罩、沒有耳塞、沒有溫暖的毯子,就是純粹的睡覺天賦,令人尊敬!」也有人開玩笑表示,「首先你得有足夠的錢買到超級盃的門票,才得以在比賽中睡覺」、「這個午覺也太貴了!」

之後卡麗莎表示,男子後來有醒來,身旁的友人還將影片拿給他看。中場休息時卡麗莎主動到男子的座位旁自我介紹,並希望可以採訪他,但是男子拒絕了這個邀約,看起來似乎不太開心。

Oh no... His friend is currently showing him the video. The whole section knows.



WHAT DO I DO?!