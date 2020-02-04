花30萬看「超級盃」！觀眾起立尖叫卻見「男子張嘴大睡」...網炸鍋了

▲一名男子在Super Bowl比賽中睡著。（圖／翻攝自twitter／@KarisaMaxwell）

實習記者施怡妏／綜合報導

第54屆美式足球（NFL）超級盃（Super Bowl）3日在邁阿密舉行，比賽的兩支隊伍都擁有超高人氣，導致這場比賽的票價飆漲，二手的平均票價破萬元美金（約新台幣30萬元以上），但在球場中卻有人敵不住睡意，在大家起立歡呼的同時竟在一旁呼呼大睡。

根據The SUN報導，3日的超級盃由酋長隊對戰舊金山四九人隊，體育新聞的副編輯兼製作人卡麗莎（Karisa Maxwell）也到現場觀看比賽，她在推特上發布一則影片。影片中，所有人都站起來歡呼時，竟然有一名男子坐在椅子上睡覺，即便現場的聲音有多麼的吵雜，身旁的人有多激動，現場的氣氛多亢奮，他依然睡得很安穩，還睡到把嘴巴打開。

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ — Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020

該影片獲得679萬觀看次數，許多網友看到都炸鍋了，紛紛在底下留言表示，「沒有睡眠眼罩、沒有耳塞、沒有溫暖的毯子，就是純粹的睡覺天賦，令人尊敬！」也有人開玩笑表示，「首先你得有足夠的錢買到超級盃的門票，才得以在比賽中睡覺」、「這個午覺也太貴了！」

之後卡麗莎表示，男子後來有醒來，身旁的友人還將影片拿給他看。中場休息時卡麗莎主動到男子的座位旁自我介紹，並希望可以採訪他，但是男子拒絕了這個邀約，看起來似乎不太開心。