7天限買2片！藥師曝口罩實名制藏「3大擔憂」：艱鉅的任務

▲大陸武漢肺炎持續延燒，全台引發口罩之亂。（圖／記者姜國輝攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心宣布2月6日起開始實施「口罩實名制」，每人憑健保卡在藥局購買，7天內限買2片。對此，藥師林士峰就在個人臉書上透露自己認為該政策隱藏著「三大擔憂」，貼文曝光後立即掀起討論。

藥師林士峰在臉書上發文表示，「政府傾聽了人民的聲音，修正了原先沒那麼完善的狀況，我輩身為藥師，義不容辭的為防疫盡一份心力，坦白說興奮之餘，還是有幾點讓我很擔憂。」

請繼續往下閱讀...

林士峰指出自己認為該政策的「三大擔憂」，第一，目前讀卡時間是否能應付實際情況，「250片=刷卡125次，加操作=5分鐘/次=125*5=625分=10小時=3分鐘/次=125*3=375分=6小時」、「在本來就因爲健保藥價過度低估，導致人力不足的社區藥局，是否能完美的完成這次艱鉅的任務。」

林士峰接著表示，「我相信有的健保社區藥局，可能有因爲處方張數過少，導致讀卡機故障而沒修理的狀況，萬一因爲機器問題導致無法順利過卡，是否會被懷疑惡意囤積口罩。」

第三點則是，「不曉得雲端系統撐的住嗎？」林士峰擔憂，在系統推出以後，是否會造成大當機，影響口罩領取的判讀。