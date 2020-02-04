投入一線奮戰...隔天丈夫卻染肺炎　女醫生崩潰「揭3年病史」：我對不起他

▲女醫生投入一線防疫工作，沒想到卻導致丈夫並染病。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情爆發，至今大陸已有超過2萬人確診。湖北省中西醫結合醫院婦產科的女醫生徐錚錚（化名）近日分享心路歷程，表示自己投入一線防疫工作，沒想到卻害自己丈夫染上肺炎，內心激動不已，「感覺天都要塌下來了，我真的對不起他！」

綜合陸媒報導，徐錚錚提到，當知道醫院要成立新型肺炎隔離病區的那一刻，在丈夫的支持下，她毫不猶豫地成為第一批的志願者，報名參加了這場「未知的戰役」，當天下午就開始進行緊張又嚴肅的病患救治工作。

在得知老婆要投入一線防疫工作時，徐錚錚的丈夫只說了一句，「我支持妳！既然妳選擇了醫生這個職業，最困難的時候就應該不辱使命！」

徐錚錚回憶，自己在婦產科工作時非常快樂，總是看見一個個新的生命來到世界上，如今面對武漢肺炎疫情肆虐，越來越多的病患被送進隔離病區，從一層樓兩層樓很快增加到六層樓，讓她無奈表示，「從未有過這麼大的壓力，每天真的就和打戰一樣緊張」。

▲武漢肺炎持續蔓延，各地積極做好防治工作。（圖／路透）

1月23日晚上，在隔離病區忙碌了一天的徐錚錚回家後，發現丈夫突然發燒，原本以為可能就是普通感冒，吃點消炎藥就沒事，沒想到病情卻越來越嚴重，直到1月30日出現高燒不退、呼吸困難等症狀，她才驚覺自己可能把病毒帶回家了。

事後，徐錚錚立刻帶著丈夫去醫院檢查，從CT結果發現，丈夫的肺部已經出現嚴重的感染症狀。呼吸科主任當下除了讓徐錚錚停止救治工作進行隔離觀察外，也讓她的丈夫入院隔離治療。

聽到這個結果，徐錚錚忍不住掉淚，「感覺天都要塌下來了，我真的對不起他！」她甚至向呼吸科主任透露，自己身患免疫性疾病紅斑狼瘡3年，一直有在積極治療，想到丈夫如果這麼走了，這一個家就可能完了。

在被隔離的這幾天裡，徐錚錚想了很多，覺得天天與家人相伴，真是天下最幸福的事。她心想，若這場疫情結束了，一定要和全家人好好地吃一頓飯，來彌補這個春節對一家人的虧欠。

事後，徐錚錚在2日一早揪到了同事的來電，得知丈夫已經被收治入院，並進行了第一次核酸檢測，結果為陰性，但仍舊高燒不退，肺部感染依然存在，還需要隔離治療，3天後再進行第二次核酸檢測。隨後，徐錚錚第一時間透過微信與丈夫視訊，並說，「如果第二次核酸檢測還是陰性，等你出院了，我就回去工作，因為同事們都太累了！」

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