陳時中一夜沒睡穿防護衣盯全場　開記者會「聲音沙啞、臉色蒼白」拚有感防疫

▲歷史一刻關上鐵門！防疫員檢疫247台商…陳時中親上火線。（圖／攝影中心）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎延燒，247位台商3日深夜抵達國門，由檢疫員檢疫後，分別送往林口、烏來、中部檢疫所，衛福部長陳時中更是24小時未闔眼，全程在桃園機場坐鎮，更一路跟隨遊覽車到中部檢疫所，經過一連串程序，終在上午6時20分全數安置完畢。

依據《ETtoday新聞雲》現場直擊，從武漢返台的247人3日深夜11點47分搭機抵達桃園機場，但因為有感染疑慮，由檢疫員著防護服進行檢疫，衛福部長陳時中也到場坐鎮。如今經過至少3小時檢疫，10輛遊覽車、3輛救護車陸續駛出，並由警車開道護送。其中2輛遊覽車一路開上國道北上，於凌晨4時許抵達北部，軍方化學消毒兵在一旁待命。

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▲武漢返台的247人3日深夜11點47分搭機抵達桃園機場。（圖／攝影中心）

接受檢疫的247人身穿藍色防護衣，戴上N95口罩，各自拎著行李，在防護人員引導下填寫資料，排成一條藍色的隊伍，接受全面檢疫。現場有超過百名工作人員，而且停放10輛遊覽車，待檢疫完成後將247人載離。有69位到中部，28位到烏來檢疫所，另有148位到林口檢疫所。

陳時中表示，從昨天白天起，所有人員都在桃園機場做相關的檢疫與演練，一切檢疫措施都以最高標準進行，飛機直接進到大型維修棚，與外界隔離，防疫人員有上機做基本準備檢疫，下機後也換上隔離衣，有確實隔離。行李有請化學兵做消毒，並做X光檢驗。

▲武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

現場有做相關檢查，第一關是發燒篩檢，第二關是健康評估，依序完成。從11點開始進行到3點才完成所有程序，3點後陸續往北、中部進行。周志浩執行官在北部，陳時中指揮官到中部。凌晨5時5分，遊覽車到中部安置處所，有先做衛教宣導，以及生活需知，再做相關登錄，直至5時45分入住完全，化學兵再做消毒，到6時20分才全數完成。

▲陳時中24小時沒闔眼，記者會上神情疲憊。（圖／記者屠惠剛攝）

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