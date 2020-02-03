折騰6小時終於起飛！　武漢248台人搭東航11時47分抵桃園

▲2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，終於在9時23分關閉艙門，準備起飛。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

從下午3點半陸續抵達武漢天河機場開始，首批約248位滯留台人經過辦證、檢疫、協調，由陸籍東方航空所執飛的MU9004班機，終於在晚上9時23分關閉艙門離開空橋，準備起飛，預計11時47分抵達桃園機場，即將回台的民眾表示，雖然過程很辛苦，但想到終於能回家「真的很開心」，終於能鬆一口氣。

武漢台協今（3日）早證實，滯留武漢約400名台人中，今晚將有首批約200人搭陸籍航空公司包機返台；近中午時，台人接獲台辦通知開始集合前往天河機場，原訂搭乘晚上6時起飛，東方航空旗下子公司上海航空的包機，但後來身分驗證、檢疫等手續拖延起飛時間，後確定改由東方航空MU9004回台，人數也確定為248人，東航通報起飛時間為晚上9時38分，抵達時間11時47分。

▲武漢台人搭乘東方航空返台。（圖／徐正文提供）

台北市家長會長協會總會長徐正文轉述現場民眾說法，大家雖然覺得過程很辛苦、很折騰，但終於能夠回台，大家都很開心，雖然過程中有些小朋友要上廁所、肚子餓哭鬧，但到搭機時臉上都充滿笑容。

根據徐正文和滯留武漢台胞家屬後援會日前統計，滯留在湖北的台灣民眾約有503人，實際數量可能更多，而他所掌握的名單超八成為短期赴陸出差、探親、旅遊者，具有迫切返鄉需求。

根據台商說法，今晚首批個人及家庭90餘組，共約248人返台後，接下來除武漢市以外，湖北省各城市滯留台人將於明、後天陸續在台辦協助下，往武漢集中，若有需要第二架包機最快2月5日就會來，「不夠的話可能還有第三批。」

對於滯留武漢台商包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。目前，桃園機場相關單位已經嚴陣以待，具體執行訊息保密到家。

▼滯留武漢的台灣民眾通過檢疫用專門登機口登機。（圖／徐正文提供）