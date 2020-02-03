獨家追蹤／網傳「連運屍袋都缺貨」 殯葬業台商揭秘「物資求救信」

▲網傳武漢運屍袋缺貨。（圖／翻攝微信轉發圖）

記者任以芳／台北-武漢報導

大陸武漢肺炎疫情持續擴散，單日暴增超過2829確診案例、57人死亡，近日網路甚至流傳一則求救訊息，公開向大眾募集防護口罩護目鏡，消毒酒精等物資，業者還故意強調「連運屍袋都缺貨」。《ETtoday新聞雲》實際追蹤，聯繫上發布求救信的武漢孝行天下負責人王浩，對方只回應「已經不缺物資」，態度相當低調。

殯葬業者求救捐物資？

武漢肺炎疫情爆發後，不只口罩斷貨，前線醫療資源緊張，最近大陸社群網路瘋傳一則十分聳動的求救訊息，「連武漢運屍袋也大缺貨」，引起對岸網友不安與猜疑。《ETtoday新聞雲》記者訪問從事殯葬業的台商也表示，「目前還沒聽說武漢殯葬業物資缺乏或是需要救援，這封求救信值得再確認。」

追蹤這起求救訊息，來自武漢一間孝行天下私人殯葬業者，內容要求大眾捐贈防护口罩、75%消毒酒精、手套、護目鏡、運屍袋、防護服、鞋套等物資，並留下兩位負責人電話。《ETtoday新聞雲》記者三號順利聯繫上其中一位負責人王浩，他簡短回應，「有網路求助，目前物資已經到位，感謝外界關心。」對於武漢殯葬業一線工作人員最新情況，當地火葬場無法負荷相關傳言，王浩態度低調沒有多做說明。

▲發出物資求救信的武漢殯葬業者確實存在。（圖／翻攝 百度）

追蹤求救武漢殯葬業者背景?

《ETtoday新聞雲》實際追蹤這間殯葬業者背景，確實登記在案，2019年4月15日在武漢市工商局註冊，資本額一千萬人民幣，經營範圍屬於商務諮詢，主要做殯葬守靈相關服務，屬於私人單位。該公司另一個合作團體，中國殯葬協會也確實存在，屬於半官方單位。

目前中國殯葬協會也做出回應，「那封求助信措辭確實不太恰當，還好問題已經解決。」當地政府開始補給物資給相關殯葬業者。由於外界聚焦武漢一線醫療人員，前線殯葬人員防護情況缺乏關注，加上疫情影響，透過快遞進入武漢的醫療物資速度很慢，調配人手不足，導致很多物資很晚才送達，殯葬業者出此下策，發出求助訊號。

死於武漢肺炎患者怎處理?

大陸政府最新處理方式，各省只要出現死於武漢肺炎患者，私人的殯葬業者不能插手處理，一律由縣市區的官方殯儀館接手，大體24小時內火化，家屬才能領回骨灰，做小規模的法事入塔。

不願具名的殯葬業台商也表示，目前大陸各省部分私人殯葬業者被通知「暫時停業」，就算一般自然或意外死亡案件，業者必須「被動」接攬生意，可以前往私宅到府服務，避免公開群體的大型喪禮儀式。

▲武漢肺炎疫情延燒，相關疫情防護裝備十分緊張。（圖／路透社）

陸殯葬資源能因應疫情?

根據2019年公布的《2018年武漢市國民經濟和社會發展統計公報》，2018年武漢戶籍人口的自然死亡率是5.51‰。依照武漢市封城後官方宣布的900萬人口計算，每年正常死亡人數是49,590人，每天平均自然死亡人數大約是136人，但不包含意外死亡。依照大陸官方公開數據來看，從1月11號到2月3號，23天內武漢市死於疫情人數是265人，平均一天有11到12名患者往生，當地殯葬業是否能負荷?

目前外界用放大鏡檢視大陸政府，「假設官方給的數據沒有太大落差」，目前武漢市級殯儀館有兩家左右，正常每間殯儀館月存2至3千個運屍袋，扣掉每天自然和意外死亡人數，殯葬防疫資源勉強充足。目前武漢防護物資由市政府統一調配，目前正常物資儲備沒有中斷，隨著後續未知情況，物資運送速度慢，疫情持續擴大，未來還是有短缺危機。