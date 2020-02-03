因應武漢肺炎疫情！保德信人壽啟動「4大應變措施」：主動協助、理賠不除外

▲全民防疫，民眾於藥局內排隊購買口罩。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）確診案例持續增加，為確保保戶權益不受影響，保德信人壽原有保戶服務均正常進行，並自即日起啟動相關應變措施，也遵守主管機關的指示，適時調整服務內容及程序。保德信人壽表示，關切疫情影響，也呼籲國人落實健康自主管理，期望疫情早日緩解。

保德信人壽表示，在客戶服務方面，客服專線正常營運，若發現保戶罹患法定傳染病而接受住院治療，將會主動通報壽險顧問及理賠部，以協助辦理理賠事宜。客服中心的櫃檯服務仍正常運作，但依據疾管署的建議，如為確診病例或14天內自中國湖北返台無症狀者，請保戶自行居家隔離，保護自己及他人健康。

理賠服務方面，保德信人壽指出，保戶若罹患法定傳染病而接受住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任，讓保戶可安心接受治療。而在保全服務方面，辦理解約、保單借款，及給付生存金、滿期金或年金等保全服務，事關保單權利的處分，目前皆依正常程序進行，保戶若不方便親自辦 理時，可以通融以傳真方式或E-mail提出申請。

保德信人壽表示，保費緩繳方面，疫情等級為第三級、第二級（或相當等級）時，保戶得個別檢具證明文件向本公司申請保費緩繳3個月。保費緩繳將同意緩繳至寬限期結束後3個月。公司將於緩繳結束後以書面通知，提醒保戶緩繳期限屆滿，請保戶依通知期限將應繳未繳之各期保費繳清。屆時若未依通知期限繳清應繳的各期保費者，公司將依條款約定寄發催告、自動墊繳或逕自停效。