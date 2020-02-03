堅持繳200萬參選國民黨主席　張亞中轟：黨規意圖使人不參選!

▲張亞中赴國民黨部遞交書面登記函與公開信 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

孫文學校校長張亞中日前繳交了200萬黨主席參選作業費之後，3日上午帶書面登記函赴國民黨部登記，同時遞交致黨公開信，問黨中央與全體黨員「道理、民心大，還是惡規、舊習大？」批評國民黨的改選舊規是意圖使人不參選。

張亞中表示，國民黨大陋習包括黨主席補選，從1日17開始公告進行連署，到今日約兩個禮拜時間，其中有一週的年假，又遇武漢肺炎疫情，候選人要如何在一個禮拜內親自拜訪黨員，更何況他手上沒有黨員名冊「從哪去參選？」。

張亞中認為，第一、國民黨的規定是意圖是人不參選。第二、即便拿到黨員名冊，大家還是按照以往的抄襲方式，「請問現在完成連署的黨主席參選人，真的是一一拜訪，而非造假連署嗎？」，這是從事改革第一步要做的事情嗎？擺明是陷國民黨於不義。

張亞中直言，全社會都希望國民黨重新改革、再造，但黨主席補選卻是用以往的陋規，至其他黨員於何地，國民黨不是中評委的黨，也不是中常委的黨，更不是黨主席的黨，是全體黨員的黨。連要參選中華民國總統，都不需要做過市議員、立委，只要年滿40歲就可以參選。

他指出，民進黨也規定，只要有兩年的黨籍，就可以參選黨主席，國民黨卻還是在用老規定。尤其中常委、中評委又是如何產生？不外乎就是請客吃飯、「換票聯盟」，其中固然有優秀黨員，但絕大多數是如何運作大家都很清楚。

他表示，做為一個奉公守法的黨員，即使31日拿到名冊，也不可能在三天內完成連署；且黨主席將在中評委與中常委的小圈圈裡面產生，並不是好現象。國民黨面臨改革的時刻，要從改選方式改革，全體黨員都有資格參選黨主席，中常委則是由黨員直接投票，不然就算是優秀黨員要參選，「不參加換票聯盟怎麼辦？」希望國民黨知錯能改，亡羊補牢。

張亞中在1月31日繳交200萬作業費，但因為無國民黨的中央委員或中評委身份，不具參選資格，承辦工作人員不讓他領表，最後張亞中堅持將支票留下，請審查委員會重新考量參選資格限制後，再做出最後決議。