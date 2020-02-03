宜蘭海域綠蠵1死1傷急救援　第一岸巡隊員心情洗三溫暖

▲第一岸巡隊細心照護誤入宜蘭定置漁網綠蠵龜（上圖）及處理死亡的另隻綠蠵龜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台灣生態海域很適合海龜棲息，卻經常發生漁船誤捕情事，且連續兩日發生綠蠵龜一死一傷案件，地點分別是宜蘭梗枋及粉鳥林祕境外海，海巡人員展現平時訓練成果，先行將海龜初步處置，並通報宜蘭縣政府農業處及基隆海洋大學到場協處，但救援心情卻是像洗三溫暖。

第一岸巡隊表示，2日接獲漁民通報在頭城梗枋外海定置漁網誤補1隻海龜，進港後交由安檢所人員實施初步處置；另1日也有民眾通報於東澳粉鳥林近岸發現一隻死亡海龜，當地熱心漁民駕駛漁船出港協助撈起，並交由粉鳥林安檢所人員處置。

2日下午起，宜蘭縣政府農業處及基隆海洋大學研究人員分別至兩地協處，經確認2起海龜均為綠蠵龜，活體海龜因背甲及腹甲均有藤壺覆蓋，且左前肢出血，經評估後帶回由基隆海洋大學研究人員帶回實施後續治療，另粉鳥林死亡海龜採樣完後，於現地掩埋；宜蘭近海連續兩日發生海龜案件，但結局大不相同。

第一岸巡隊，說海洋生態需要由大家來守護，海洋保育也是海巡重要任務之一，民眾在海邊發現鯨豚及海龜擱淺或受傷需要救護，可以撥打「118」海巡服務專線，海巡署將儘速派員到現場處理。

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