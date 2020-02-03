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【廣編】琳得科蓄積力量　邁向下一個里程碑

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▲▼琳得科,CSR。（圖／琳得科提供）

▲琳得科辦過許多大大小小的CSR活動，舉凡植樹、淨灘、與兒童之家或非營利組織合作等。

圖、文／琳得科提供

2019年受中美貿易衝突影響，半導體產業皆戰戰兢兢，度過充滿挑戰的一年，2020年因應5G發展，預期市場狀況會好轉，琳得科董事長持田欣也表示，面對未來，公司需要踏出全新一步。

從前年開始日本琳得科創立事業開發室，召集不同領域的專業成員，整合各部門創意並觀察客戶需求，優先考量產品的實際用途再進行開發，期待在既有市場基礎上，創造出更具前瞻性的產品，讓膠膜不僅侷限於原本的使用層面，還能與其他不同領域做結合。在與客戶互動過程中會適時調整作法，身為材料與設備商，除了照著應有的規範走外，更期許成為市場的「規格制定者」。

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近幾年許多企業積極推動CSR活動，2016年開始聯合國訂定了17項永續發展目標（SDGs），獲得許多國家的認同及推行，截至目前為止，琳得科辦過許多大大小小的CSR活動，舉凡植樹、淨灘、與兒童之家或非營利組織合作等。展望新的一年，琳得科將視野擴大至SDGs的目標中，發現企業能夠影響的社會範圍相當大，超越地區性的限制，然而需要長時間的累積、推行，才能打造出更友善的環境。

持田欣也說，今年是琳得科創立20週年，凝聚所有員工的力量，期待公司在營業力、創造力、組織力上都能更加突破，大家團結一心，繼續朝下一個里程碑邁進。

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