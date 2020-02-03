家裡翻出7片口罩！一看「護士牌」紗布炸回憶：有40年歷史　人工壓線超歪

▲原PO在家翻出40年歷史的口罩。（圖／陳小姐授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎導致全台口罩大缺貨，許多人紛紛在家中翻找，希望在某個角落還有能用的口罩。有女網友就在家裡找到好幾個「特製口罩」，忍不住拍照分享到臉書。不過她並不是要炫耀，只是因為這款口罩根本是古董小物，至少有40年的歷史，不少人一看到就直呼懷念，「國小打飯菜還有戴過」、「可以當傳家寶了。」

這位女網友在臉書公開社團《報時光｜老派收藏》中貼出3張照片，文中表示，「非常時期，口罩嚴重缺貨，無意間翻到家裡還有早期的口罩，不知道這款口罩是多少年的歷史？」看看照片，每個口罩都用塑膠袋單獨包裝起來，上面則印有「護士牌」、「nurse Brand」、「特製口罩」等字樣，右上角還有個護士的圖案。

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▲紗布口罩充滿年代感。（圖／陳小姐授權使用）

仔細觀察該款特製口罩，做法似乎是將紗布車起來，中間再放一層隔離用的海綿，兩邊再縫上鬆緊帶，跟現在的口罩比起來，整體感覺厚很多，戴起來應該也比較沒有現在的服貼舒服。看到照片後，就有網友留言，曝光40年歷史，「至少40年前的產品」、「這種只能擋灰塵而已」、「我國小打飯菜還有戴過，40年有了！」

這充滿紀念價值的口罩，也引起其他人熱論，「好美呀！好好珍藏，注意防潮，我覺很珍貴耶」、「看起來可以濾水」、「這口罩1970年以前就有了。那時全台灣，大家大部份都是被戴『這口罩的助產士』，接生，而來這世上的」、「這叫棉紗口罩！以前醫師護士都帶這種外加一層紙口罩」、「早期，農夫下田噴農藥也是戴著這款口罩。」

原PO也在留言處表示，雖然包裝看起來很新，不過其實都泛黃了，而且感覺是跟布口罩差不多功效。儘管是早已被遺忘的東西，她還是會好好珍藏，最後笑說「有人回覆說有40年歷史了，連包裝也是人工的，看那個塑膠袋的橫線，壓的好歪啊」、「充滿回憶， 原來是古董級口罩了。」

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