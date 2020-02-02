防陸股明日開盤暴跌！　人行釋出「1.2兆人民幣」維護流動性

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸股市明日將開盤，為了避免因為武漢肺炎疫情影響產生大暴跌，央行3日投放1.2兆元人民幣（約5.2兆元新台幣）公開市場逆回購操作投放資金，這一舉措將滿足疫情防控特殊時期資金需求，維護銀行體系流動性合理充裕。

大陸央行2日消息稱，為維護疫情防控特殊時期，銀行體系流動性合理充裕，和貨幣市場平穩運行，3日中國人民銀行將1.2兆元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元人民幣。

根據「新華社」報導，為了強化金融對疫情防控工作的支持，更好地滿足人民群眾正常的金融服務需求，中國人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局五部門聯合出台了《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，推出30條措施。

▲人民幣。（圖／達志影像／美聯社）

人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝1日表示，人民銀行將向主要全國性銀行和湖北等重點省（市、區）的部分地方法人銀行提供總計3000億元人民幣低成本專項再貸款資金，要求獲得再貸款資金的銀行嚮應對疫情的重要醫用、生活物資生產企業提供優惠利率的信貸支持。

潘功勝介紹，對因感染武漢肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員、參加疫情防控工作人員，以及受疫情影響暫時失去收入來源的人群，要求金融機構在信貸政策上予以適當配合，靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限，疫情期間因不便還款發生逾期的，不納入徵信失信記錄。

下一步將通過加大融資支持、適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響。對受疫情影響嚴重的企業到期還款困難的，可予以展期或續貸。潘功勝指出，「特別是小微企業，各金融機構不得盲目抽貸、斷貸、壓貸」。

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