「家庭由1男1女組成」！台大考題違性平挨罰3萬…上訴稱：只是舉例　結果出爐

▲台大機械系2016年第二階段甄試筆試題目惹議。（圖／記者張一中攝）



記者戴若涵／台北報導

台大機械系2016年3月舉行個人申請第二階段甄試，筆試題目中提到「家庭是由一男一女組成」，教育部以違反《性平法》裁罰3萬元，成為全台首例因考題挨罰的案例！台大不服決定提出行政訴訟，但一、二審皆認為裁罰有理，判台大敗訴，全案確定。

台大機械系2016年入學第二階段筆試中，有一道題目為「工程師社會責任」，前言提到「人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體，家庭是由一男一女、一夫一妻組成」，被學生PO上網後，引發外界熱議。

教育部性平會隨即成立調查小組，最後認定該命題違反性別多元價值觀，指出「台大身為第一首府，應更重視性別觀念」，最後投票決定裁罰校方3萬元。台大不服興訟，但台北地方法院審理後，2019年5月15日將台大的行政訴訟駁回。

▲台大機械系2016年第二階段甄試筆試試題。（資料圖／取自台大機械系官網）

台大提起上訴，並主張考題只是「舉例」一男一女、一夫一妻是「其中一種」社會的律，是當時民法規定的婚姻制度，且考試結束也不是由原出題教師評分，而是由無宗教信仰且曾在業界擔任工程師多年的教師負責閱卷評分，確保評分公正，不因為考生的性別認同或性傾向的不同影響分數高低，不會導致考生就學機會不平等，請求廢棄原判決、撤銷原處分。

台北高等行政法院審理後指出，考題將工程師的社會責任限制成應依據自然的或社會的律，社會的律又被限制為例如「家庭是由一男一女、一夫一妻組成」，還將家庭定義為一男一女、一夫一妻，顯然與目前社會呈現多元價值、多元家庭組成方式的實況不符，如果只以性別作觀察，實際上已有同性戀家庭組成並育有子女，存在於不同國家、不同社會，這是不容抹滅的事實。

法院指出，考題將異性戀以外的其他性別認同、性傾向排斥在外，並且要求考生依據這個例子，去闡述一件工程師應盡的社會責任，而且要說明這個社會責任所依據的自然或社會的律，如果作答時不參考、依循考題的文字敘述、舉例及所代表的「社會關懷」、「邏輯思考」，可以合理判斷不容易獲得較高的分數，而降低通過考試被錄取入學的機率。也就是說，考生已經被限制在對於性別認同、性傾向有差別待遇的的考題之下去作答，不會因為事後改由其他人閱卷而可以補救。

最後台北高等行政法院認為，教育部裁罰有理，日前將台大的上訴駁回，全案定讞。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】



不滿80歲重度失智母碎念…逆子竟拿「掃把猛K頭」！見血還瞎扯：不小心滑到

沒事狂打110…苗栗男跩嗆所長：你老婆給我搞7次！一頭撞破玻璃 囂張下場曝



獨家直擊／年初五老婆報備：跟閨蜜逛街！人夫驚見這幕氣瘋…麥當勞前上演鎖喉