台大成立肺炎防疫小組　管中閔召集抗SARS專家張上淳等9人加入





▲武漢肺炎嚴重，民眾戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因應武漢肺炎疫情，台灣大學指出，已於日前成立校級防疫小組，由校長管中閔擔任召集人，副校長羅清華為副召集人，主任秘書孫效智擔任小組發言人，對外說明台大相關因應措施和疫情管控情形。其他小組成員則包括副校長張上淳、學務長沈瓊桃、教務長丁詩同、總務長葛宇甯、國際長周家蓓、公衛學院院長詹長權，和保健中心主任程劭儀。

武漢肺炎疫情延燒，大學開學在即，目前中山大學、成大已宣布延後開學。台大則在近日成立校級防疫小組。台大指出，校方行政團隊於年假期間多次會議討論防疫策略與作為，除已將相關決議及推動措施對外及全校教職員工和同學宣達，並將於2/3之前完成全校防疫聯絡體系之建立及相關配套措施。

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▲因應武漢肺炎疫情，台大成立校級防疫小組，由管中閔擔任召集人。（圖／ETtoday資料照）

面對武漢肺炎疫情，台大也要求，由中港澳返台之教職員工生，請主動登入「台大校園傳染病管制網」通報保健中心，並填寫「國立台灣大學校園嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）健康關懷問卷」。同時，應依照「中央流行疫情指揮中心」發佈之「具感染風險民眾追蹤管理機制」，按照個人狀況實施自我隔離或自主健康管理。

另外，具湖北旅遊/居住史之高風險教職員工生，將依照「中央流行疫情指揮中心」頒佈之「健康關懷」層級辦理自我隔離14日後，始得恢復正常上班/上課。全校教職員工生，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀時，應配戴醫療用口罩；平時並應加強洗手。各辦公室、教室、系館、宿舍、餐廳、廁所等處全面裝置乾洗手設施。加強公用電梯、扶手、桌面、電腦鍵盤等容易接觸的位置擦拭消毒。疫情結束前，校內大型考試，工作人員及考生必須配戴口罩，考場入口準備乾洗手液。