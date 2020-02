監督台灣入世貿　紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

▲紐西蘭前總理穆爾(Mike Moore)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

沒有接受正式教育仍當上紐西蘭總理和世界貿易組織(WTO)祕書長的穆爾(Mike Moore),據家屬表示他已於今天過世,享壽71歲。

穆爾1972年23歲時首度入主國會;1984至1990年間擔任貿易部長;1999年至2002年出任世貿祕書長期間,中國和台灣先後入會;2001年設置「杜哈發展回合」(Doha Development Round)以減少全球貿易藩籬;並於2010年至2015年出任紐西蘭駐華盛頓大使。

穆爾同時出任過59天的總理,但所屬工黨(Labour Party)於1990年10月大選敗選,於是擔任3年的反對派領袖。

穆爾年輕時3度擊敗癌症病魔,但2015年中風後健康漸走下坡。遺孀伊芳(Yvonne)表示,穆爾是在奧克蘭(Auckland)家中過世。

穆爾成長於紐西蘭遠北的北地大區(Northland),原本希望回鄉走完人生最後一哩路,最後仍因健康問題於1月返回奧克蘭。

伊芳說:「在北地大區成長的影響下,他終其一生和職業生涯都在為一般百姓拚鬥征戰,這也是促使他16歲加入紐西蘭工黨的動力。他固執、樂觀、慷慨、仁慈。」

「他雖然15歲輟學到冷凍業找差事,但一向相信他的熱愛閱讀、努力向上能彌補自身欠缺正式教育的遺憾。」

「麥克(穆爾)時時提醒工黨勿忘勞工階級是其根本,或許也是工黨最後一位藍領總理。」

穆爾1999年獲頒紐西蘭最高榮譽「紐西蘭勳章」(Order of New Zealand),2012年獲得澳洲官佐勳章(Officer of the Order of Australia)的殊榮。

他同時擁有商業、經濟和法律5個榮譽博士學位。(譯者:蔡佳敏/核稿:嚴思祺)