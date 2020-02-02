豆皮烏龍麵「分關東、關西口味」靠1字辨別！YouTuber實吃驚艷：這款超鮮甜

▲泡麵居然還分地區？！（圖／翻攝自Facebook／日韓旅遊公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本是許多民眾心目中的旅遊勝地，去玩的人幾乎滿載而歸，其中泡麵也是必買品之一。就有網友發文討論一款豆皮烏龍麵的冷知識，「應該很多人愛吃這個口味的泡麵，但是總覺得每次吃起來味道都不同。」原因一出，其他人紛紛驚呼「完全不知道還有這種區分，真的長知識了」、「根本是日本學問大。」

這款日清品牌咚兵衛（どん兵衛）是豆皮烏龍泡麵，很多人到日本玩都會多買幾碗帶回台灣。一名網友在臉書公開社團《日韓旅遊公社》發文，「跟大家普及一個泡麵冷知識，豆皮烏龍泡麵怎麼分辨關東跟關西口味，應該很多人愛吃這個口味的泡麵，但是總覺得每次吃起來味道都不同。」

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原PO接著說，只要看泡麵蓋下方日清（NISSIN）商標旁邊的黑色小字，印E就是關東口味、味道比較重，W就是關西口味、味道比較清淡。最後他透露這個冷知識是日本的親戚告訴他的，不然吃很久了都沒在注意。

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▲日清商標旁印有小字「E」。（圖／翻攝自Facebook／日韓旅遊公社）

看到貼文後，不少人都是第一次聽說，「酷唷！謝謝分享，以後就知道要怎麼買了」、「原來是這樣，難怪我買好幾次，每次味道都不太一樣（昏」、「厲害了！學起來！可以跩一波（大誤」、「完全不知道還有這種區分，真的長知識了。」還有網友在留言處補充，「關東的粉末顏色比較深，是因為醬油加的比較多，關西的則是重昆布，湯頭的顏色也淡很多。」

而這個話題在去年9月時，YouTuber阿倫（Alan）就有拍影片實測，「同樣商品關東跟關西味道不同？日清兵衛麵日本都市傳說驗證《阿倫便利店》」，影片中他則是以碗身上的E和W來分辨關東和關西口味，而內附的粉末也是不同包裝，就連聞起來也不同，關西的魚介味比較濃。

實吃的部分，阿倫也驚呼味道真的不同，雖然都很好吃，但他認為關西的湯頭比較清甜順口，可能是因為有加魚介，湯喝下去後，還有股鮮甜的後味從舌根散出來；相比之下，關東的泡麵味較重。這一吃下來，阿倫則是被關西口味吸引，「我比較喜歡關西的湯頭」，更笑說「糟糕！我完全變成關西風的俘虜。」

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