　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／菲律賓累積2例確診「1中國男不治」　全球疫情一次看

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼各國機場加強檢疫。（圖／路透）

▲ 各國機場加強檢疫。（圖／路透）

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱、詹雅婷、林瑩真、吳美依、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。各國確診狀況如下：

東南亞：6國

菲律賓：確診2例

菲律賓當局2日宣布，出現第2起武漢肺炎確診病例，而該國首名確診病患宣告死亡，為全球首例在中國境外死亡的新型冠狀病毒個案。該名患者為44歲中國籍男性，25日起住院，近幾天病情穩定且有好轉跡象，未料在過去24小時內突然惡化身亡。

新加坡：確診18例

新加坡衛生部1日傍晚公告，截至當天下午2時全國累計達18例。新增的2起病例中一人為47歲新加坡女性，此前曾到武漢旅遊並於30日返國，在機場被發現武漢肺炎症狀。另一名患者為31歲中國女性，於22日入境星國。

越南：確診6例

越南衛生部1日表示，新增1例武漢肺炎確診病例，患者為越南籍女子，因為接觸兩名確診病患，進而感染病毒；越南境內確診數來到第6例，也是國內第一起人傳人的本國籍病例。

泰國：確診19例

泰國衛生部31日證實，再新增5起病例，其中1名確診者為泰籍計程車司機，沒有中國旅遊史，為首起人傳人確診個案，其餘4人為中國人。目前，泰國累計通報19例確診病例，包括2名泰國籍人士及17名中國籍人士。

馬來西亞：確診8例

馬來西亞衛生部30日表示，今日又確診一例新型冠狀病毒病例，使得總數的病例達到8例。據了解，第8例患者是49歲的中國公民，已送往隔離病房，情況穩定，是第7名確診患者的妻子。

柬埔寨：確診1例

根據《曼谷時報》（Bangkok Post），柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）於27日證實，國內出現首宗新型冠狀病毒病例。

蒙文興表示，病患是一名中國籍男子，本月稍早與家人從武漢來到柬埔寨沿海城鎮施亞努市（Sihanoukville），目前情況穩定。

東北亞：2國

南韓：確診12例

《韓聯社》2日早晨最新消息指出，南韓國內武漢肺炎新增3起確診病例，包括搭乘政府安排的首班撤僑包機自武漢返韓的其中一名僑民，使全國確診病例累積達到15例。

南韓中央防疫對策本部今早宣布，2日確診病例較昨天新增3例，13號患者為31日返國的一名僑民，目前在國家指定醫院隔離治療；14號患者為40歲中國女性，為國內12號患者家屬；15號患者則為43歲韓籍男性，曾到訪武漢並於上月20日回國。

日本：確診20例

日本NHK引述「日本厚生勞動省」消息報導，搭包機從武漢返回日本的民眾中，又有3人被確診感染武漢肺炎，患者為30至40歲的男性。總計，日本已累計有20例確診。

大洋洲：1國

澳洲：確診12例

澳洲全國確診病例增加至12例，最新確診患者來自南澳，是一對從武漢前來探親的夫妻，已接受隔離治療。澳洲航空（QANTAS）還宣布，9日開始停飛往返雪梨到北京、上海的航班，直到3月29日。

紐西蘭：確診0例

紐西蘭雖然現在還無疫情，不過紐西蘭航空（Air New Zealand）已暫停每日飛往上海的航班；該航空首席長官摩根（David Morgan）表示，正替受影響的旅客決定其他方案，接下來會直接進行聯繫。

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診5例

阿聯國家通訊社《阿聯酋通訊社》（WAM）根據衛生與預防部消息報導，1日新增1起武漢肺炎確診病例，來自中國武漢，使得該國確診人數上升至5人。該國前4例患者為一個來自中國的家庭，目前狀況穩定。

歐洲：8國

德國：確診8例

德國衛生官員1日表示，該國第8例武漢肺炎確診患者為一名33歲男子，已經是巴伐利亞一間公司第七名宣告確診的員工，目前住院接受治療。

西班牙：確診1例

西班牙衛生部1月30日表示，國內出現第一起感染2019新型冠狀病毒的確診病例；患者為加納利群島（Canary Islands）戈梅拉島（La Gomera）一名男性，他與其他4人先前接觸一名確診的德國男子，因此被帶到該島接受隔離安排。

瑞典：確診1例

瑞典公共衛生署證實，林雪坪出現首例新型冠狀病毒確診個案，患者曾造訪過武漢，並於24日抵達瑞典。

芬蘭：確診1例

芬蘭衛生與福利研究所29日表示，芬蘭證實出現首個新型冠狀病毒確診病例，患者為來自中國武漢的旅客。該名患者在芬蘭北部的醫院接受治療並與他人隔離，可能有15人曾與他接觸。

英國：確診2例

英國首次出現武漢肺炎確診病例，共計2人感染。首席醫療官惠帝（Chris Whitty）表示，2名感染者來自同個家庭，現正接受專家照顧，將會利用感染管控程序防止疫情進一步擴散。

考量到武漢肺炎疫情，英國政府1日發布的聲明指出，正撤回部分位於駐中國使館的工作人員。

法國：確診6例

法國出現第6起確診病例。據了解，最新的患者為一名醫師，是在治療病患時染病。

先前法國的確診中，地點分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

義大利：確診2例

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有兩名來自中國的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

俄羅斯：確診2例

俄羅斯副總理戈利科娃證實，西伯利亞外貝加爾邊疆區和秋明州分別出現2起新型冠狀病毒肺炎病例，2名患者均為中國公民。

北美：2國

美國：確診8例

美國衛生官員1日宣布，國內出現第8起武漢肺炎確診病例，為一名20多歲波士頓男子，也是美國東岸首例。他就讀麻薩諸塞大學波士頓校區，上月29日才剛從武漢回國，歸國後主動就醫並被隔離至今。

加拿大：確診4例

加拿大28日宣布，溫哥華出現省內首宗「推定」（presumptive）病例，患者是一名年約四十多歲男子，時常至中國工作，上周從武漢回到溫哥華，26日因出現症狀主動聯繫當局，27日晚間接受疾病控制中心（BCCDC）檢測，結果呈現陽性反應。目前，加拿大則確診出現4例病例。

南亞：3國

印度：確診1例

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）與印媒30日最新消息指出，印度出現首起武漢肺炎確診病例，患者是來自中國武漢的學生，正在喀拉拉邦（Kerala）接受觀察。

斯里蘭卡：確診1例

斯里蘭卡一名高級衛生官員於27日證實，國內確診第一起冠狀病毒病例。衛生部首席流行疾病學家薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）表示，一名四十多歲的中國籍女性19日來到斯里蘭卡旅遊，25日身體不適，27日被檢測出感染新型冠狀病毒。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

中亞：

暫無疫情

南美洲：

暫無疫情

ET快訊
武漢400台人確定包機返台！一落地「先隔離14天」有人猶豫了
中國境外「武漢肺炎死亡首例」！菲律賓證實：44歲武漢男昨身亡
謝和弦「剃光頭」近況曝！放閃莉婭：霸凌我們全家中武漢病毒
LIVE／義大利、越南停航風波　吳釗燮向國際發聲「台灣非屬中
這3種人務必戴口罩！抗SARS專家「健康民眾不需戴」最有效預
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／菲律賓累積2例確診「1中國男不治」　全球疫情一次看

快訊／中國境外「武漢肺炎死亡首例」！菲律賓證實：44歲武漢男昨身亡

監督台灣入世貿　紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

德軍機撤僑…莫斯科「拒絕放行降落加油」！　被迫轉飛芬蘭

疫情蔓延！《日經》：習近平「一人獨裁」拖慢防疫行動

「挺台灣加入WHO！」網連署向白宮請願　保護2300萬台人安全

義外交部宣布中義貨機將復航　未提及台義情況

菲律賓擴大限制陸客！「中港澳旅客」禁止入境　本只限湖北人

防堵冠狀病毒　俄暫停中國免簽證旅遊及工作簽證

快訊／南韓武漢肺炎再添3起「累積15例」！　乘撤僑包機返國1人確診

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》第4集就上床　腹黑年下男「都本壘打了！」威脅交往

不斷更新／菲律賓累積2例確診「1中國男不治」　全球疫情一次看

快訊／中國境外「武漢肺炎死亡首例」！菲律賓證實：44歲武漢男昨身亡

監督台灣入世貿　紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

德軍機撤僑…莫斯科「拒絕放行降落加油」！　被迫轉飛芬蘭

疫情蔓延！《日經》：習近平「一人獨裁」拖慢防疫行動

「挺台灣加入WHO！」網連署向白宮請願　保護2300萬台人安全

義外交部宣布中義貨機將復航　未提及台義情況

菲律賓擴大限制陸客！「中港澳旅客」禁止入境　本只限湖北人

防堵冠狀病毒　俄暫停中國免簽證旅遊及工作簽證

快訊／南韓武漢肺炎再添3起「累積15例」！　乘撤僑包機返國1人確診

快訊／吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部：活在平行時空？是在哈囉？

春節期間爆擄人事件　高市警對瑞豐夜市周邊「閉鎖式」臨檢

7大學延後開學防武漢肺炎！城市科大明起入校量額溫「一發燒送觀察」

沒事狂打110…苗栗男跩嗆所長：你老婆給我搞7次！一頭撞破玻璃　囂張下場曝

10月大男嬰也中標！北京新增15例武漢肺炎　2患者否認湖北接觸史

3千片口罩免費送！台中里長佛心來著　里民半小時領完超開心

中職／球速不見了　黃亦志忘掉重新來過

光頭男扮道士誆「消災轉運」硬上多女！孩童也不放過…還嗆：說出去遭天譴

全台掀口罩之亂...飼主見二哈「拿去玩」氣炸：我買不到了！

下雨天採果不怕泥濘！內湖「採草莓、走吊橋」一日遊走春

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

國際熱門新聞

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

美國國務院挺台灣　譴責ICAO封鎖挺台推特

女子搭錯末班車　司機救她一命

俄體育館倒塌！1工人遭活埋慘死

武漢肺炎美東淪陷 ！波士頓首例確診　WHO提出警告

WHO排除台灣　前AIT主席：不是真正的「世界」衛生組織

快訊／日本新增3例　成中國外感染最多人國家

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

即／南韓再添3起　累積15例確診

快訊／佛州教堂辦完喪禮遭開13槍　2死2傷

WHO總幹事：世界應感謝中國！

即／菲44歲男武漢肺炎確診不治

驚見豹倒路中　男急查看結局反轉

挺台灣加入WHO！網連署向白宮請願

更多熱門

相關新聞

義禁台航班入境　吳釗燮：保持溝通

義禁台航班入境　吳釗燮：保持溝通

武漢肺炎疫情升溫，義大利政府31日對中國、港澳下達禁飛令，台灣也遭中斷直航。對此，外交部長吳釗燮在1日國際記者會中表示，已和駐義大利代表跟相關組織密切聯繫，希望義大利友台國會議員協助改正錯誤。

快訊／吳釗燮：台灣不是中華人民共和國的一部分

快訊／吳釗燮：台灣不是中華人民共和國的一部分

清晨5時排隊買口罩！　內湖屈臣氏店9時才開門

清晨5時排隊買口罩！　內湖屈臣氏店9時才開門

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

除了武漢肺炎也要小心個資詐騙

除了武漢肺炎也要小心個資詐騙

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

網瘋搶口罩防肺炎！醫揭「戴一整天3慘後果」

失聲3個月！醫一照他聲帶「整片菜花田」驚：玩太嗨了

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

特斯拉自不花錢跑環台1圈半距離

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

捐贈物達37億元！醫院只有3000篇口罩　紅十字會：痛心

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面