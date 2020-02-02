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明清兩朝宮燈都靠它！「洛寧竹編」名列河南非物質文化遺產

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▲洛寧竹編傳承人張永傑展示作品。（圖／翻攝自《新華社》）

▲洛寧竹編傳承人張永傑展示作品。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

河南洛寧縣是世界緯度最高的淡竹原產地，現有原生態古竹林1萬餘畝，素有「綠竹之鄉」之譽，當地的竹編藝術技藝成為在地特色與名產，「洛寧竹編」於2015年入選第四批河南省非物質文化遺産代表性項目名錄，就連明清兩朝的宮燈竹骨，都是洛寧竹所造。

當地的淡竹栽植有4000多年歷史，全縣有竹林面積1萬餘畝，洛寧淡竹竿高節長，層多紋細，質堅性柔，產量居河南省首位，也正是在這樣的天然條件下，誕生了洛寧竹編藝術。

洛寧位在河南省西部、洛河中游，是洛陽市下轄的縣，東邊為宜陽縣，西邊則是靈寶市與盧氏縣，北為澠池縣和陝縣，南方有欒川縣與嵩縣。

▲洛寧竹編傳承人張永傑展示作品。（圖／翻攝自《新華社》）

▲洛寧竹編傳承人張永傑展示作品。（圖／翻攝自《新華社》）

洛寧縣人民政府在2018年曾指出，將積極學習外地先進經驗，嚴格落實加強竹林保護管理的各項措施，持續擴大竹林面積。同時積極引進外地先進技術和投資商，將竹編工藝産品精細化發展，聘請竹編産業發達地區竹編工藝大師來我縣親臨指導，培養人才，開發竹編工藝品，提高竹類産品附加值，從根本上提升群衆栽植竹子、管理竹林的積極性，促進洛甯綠竹産業做大做強，帶動群衆增收緻富，重塑「北國竹鄉」品牌。

除了竹編藝術，作為河洛文化的發源地，洛寧是世界緯度最高的淡竹原產地，也有中華文明淵源的「洛出書處」、「倉頡造字台」、「伶倫製管」等歷史文化遺存。

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