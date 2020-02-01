武漢肺炎破1.1萬例！　武漢市委書記後悔「反應慢」：很內疚、自責

▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎從12月中爆發以來持續向外擴散，武漢雖然在1月23日封城，但仍無法抑止疫情，目前確診病例已破1.1萬。武漢市市委書記馬國強31日晚間表示，如果早一點採取像現在嚴厲的管控措施，疫情就不會那麼嚴重，感到內疚、愧疚、自責。

馬國強31日晚間登上央視新聞頻道《新聞1+1》指出，「我一直在想如果我早一點決定，採取像現在這樣嚴厲的管控措施，結果會比現在要好」，可能對全國各地的影響會小，沒有那麼嚴重。

▲警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

馬國強指出，武漢去年12月27日開始發現幾名患者，發現普通抗生素不管用引起警覺，衛計部門開始要求武漢所有醫院上報，到30、31號陸續有患者出現，上報國家衛健委，之後有專家前往指導工作；李克強把武漢肺炎界定為乙類傳染病。

「我也在想，如果我們能早一點採取措施，效果可能會更好」，馬國強表示，由於他們沒有當機立斷，導致疫情輸出到國內外感到內疚，也對於面臨這樣的挑戰感到緊張，但仍然保持堅定信心，因為有專家...等強大後盾支持。





▲李克強視察。（圖／路透社）

馬國強也透露武漢內部目前狀況，醫院防護服、護目鏡、N95口罩仍然處於緊平衡，需要每天調度，醫護人員的需求也相當緊繃；而在生活用品方面，基本的生活物資比如米、面、糧、油、蛋、奶是充足的，但蔬菜比較緊張，特別是綠葉菜，因此加強調度，盡量不影響市民生活。

而針對從泰國、馬來西亞包機被接回的湖北人，馬國強也向他們道歉稱，已做了詳細周到的安排。這些人到機場必須先進行體溫監測，之後由交通工具把每人各自送到家，接下來還有繼續滯留在海外的，會用同樣的方式把他們接回來。

▲司機穿著防護服。（圖／路透社）

►只顧著滑手機？臉也要天然發光