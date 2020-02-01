河北隆堯招子鼓「連打帶舞」超震撼　明代時用來祈禱上蒼

▲隆堯招子鼓。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

流傳在河北省隆堯東部滏陽河與澧河一帶的「招子鼓」，因鼓手背上插有鼓招子（裝飾物）而得名，傳說這種藝術發源於唐代初期，唐太宗李世民酷愛大鼓，故而發展出鼓樂藝術。隆堯招子鼓於2019年11月列入大陸非物質文化遺產代表性項目保護單位。

招子鼓的表演特色在於形式多樣，普及性強，以擊鼓為主體，配以鑼鑔，加上粗獷質樸的舞步，震撼人心，頗具鄉土氣息，是具有深厚地方色彩的民間花會之一。

招子鼓的器樂全是打擊樂，大致分鼓、鑼、釵三類。鼓又分為大鼓、小鼓兩種，鑼按大小分為4種，釵分鈸、饒、釵3種。鑼與釵因直徑的大小不一，分別發出低、中、高不同的音響。

▲隆堯招子鼓。（圖／翻攝自《新華社》）

鼓招子的結構由招子桿、彩盤、撣子座三部分組成，為使鼓招子牢固縛綁在小鼓演員的背部，另備有6至8個枕形小沙袋，貼於招子桿和演員脊背之間，鼓招子綁好後，演員將小鼓挎在小腹前，增加舞動時的視覺效果。

招子鼓大約在明代永樂年間已經形成，那時該縣澧河、滏陽河、午河、小漳河一帶地勢低窪，常犯水災，百姓面對洪水，一方面常常用招子鼓的形式，求助上蒼祈禱神靈，尋求精神上的安慰，至今每年春節期間，還有個別村的招子鼓會還舉行為河神散燈等民間活動。

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