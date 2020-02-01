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過敏者必看！季節交替皮膚搔癢難耐　營養師提8種超強營養素

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▲季節轉換，讓許多免疫系統不平衡的人，容易引發過敏。（示意圖／123RF） 

記者崔至雲／台北報導

季節轉換時，因環境的改變，讓許多免疫系統不平衡的人，更容易引發過敏。有些人天氣一變化，就會開始打噴嚏、流鼻水、眼睛及身體也發癢等等過敏的症狀出現。營養師表示，為提升自身免疫力，不妨可從生活中攝取8大抗過敏營養素，可有效減緩過敏狀況。

營養師張家榕指出，飲食上要避免會引起過敏症狀的食物，可多攝取含有兒茶素、維生素C、益生菌等8大營養素的食物，有助抗敏維持免疫系統運作。易過敏的人更要注意營養均衡，維持免疫系統正常運作，盡量避免食用加工食品(如糖果)、高過敏食材(如蛋、蝦蟹、堅果類等)，依會引起個人過敏的食材調整。

請繼續往下閱讀...

針對生活中可攝取的抗過敏包括，益生菌、乳酸菌，張家榕分析，益生菌有助增加腸道益菌抑制壞菌，維持免疫調節細胞平衡，可減緩過敏原刺激，是過敏者不可或缺的優良食品，每日可以以1至2杯（每杯240C.C）為宜，推薦無糖優格、優酪乳。

優酪乳中的活菌可降低腸癌風險　但有2種症狀不適合喝

▲優酪乳有助增加腸道益菌抑制壞菌，維持免疫調節細胞平衡。（示意圖／ETtoday資料照）

榭皮素也是可提升抗過敏的食材，張家榕表示，張家榕有助抑制體內組織安的過敏反益，預防過敏反應、減緩過敏症況，推薦可多食用茶葉、蘋果（含外皮）、洋蔥、紫洋蔥、蔓越莓、紫葡萄、柑橘。另外，也包含兒茶素，兒茶素為多酚類化合物，兒茶素可阻隔免疫球蛋白E作用，降低發癢等過敏反應，推薦可食，綠茶、紅茶、柿子、蔓越莓。

張家榕也說，礦物質鎂有助穩定神經傳導，若身體缺鎂容易引起組織胺強烈反應，建議可食用紫菜、堅果、南瓜子、葵花子、海苔、綠色蔬菜，另外，維生素C具有增強免疫系統、避免過敏引起的搔癢反映，水果中最多如芭樂、木瓜、草莓、聖女番茄、甜椒等。

▲皮膚過敏,皮膚癢,蚊子叮,抓癢。（圖／ETtoday示意圖）

▲營養師指出，從生活中攝取8大抗過敏營養素，可有效減緩過敏狀況。（圖／ETtoday示意圖）

另外3大抗過敏營養素還包括，前花青素、木犀草素、OMEGA-3。張家榕分析，花青素、前花青素均屬多酚類植物營養素，可從葡萄、蔓越莓中攝取；木犀草素則有助抵抗過敏引起的體內慢性發炎反應，且具細胞實驗指出，可抑制癌細胞生長，每日至少要吃3個拳頭分量的蔬菜，包括，芹菜、高麗菜，OMEGA-3則有助於抑制體內慢性發炎症狀，可吃亞麻仁油、鮭魚、鯖魚、沙丁魚、堅果類食物。

張家榕提醒，如果三餐外食、實在不易從天然食物中攝取上述營養素的話，也可考慮從保健食品中獲得，選擇具有維生素A、D、E的綜合維他命、擁有純度認證無金屬汙染的OMEGA-3深海魚油保健品，就可有效適時補充身體所需營養。

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