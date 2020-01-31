還沒淪陷！以色列先出手　宣布暫停所有中國航班降落

▲以色列宣布暫停所有來自中國的航班。圖為北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情全球擴散，已有多家航空公司宣布停飛中國航線，歐洲國家義大利也在境內確診2例後宣布，暫停所有往來中港澳台班機。同樣位於地中海沿岸的以色列雖然還未出現疫情，但以色列衛生部30日同樣宣布，禁止所有來自中國的航班降落。

根據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列衛生部長利兹曼（Yaakov Litzman）30日表示，由於擔心新型冠狀病毒傳染，以色列將不再允許來自中國的航班降落。利兹曼說，相關禁令即刻生效，直到另行通知為止。

利兹曼還說，從中國訪回以色列的旅客，必須在家中自主隔離14天。不過，目前上不清楚當局該如何執行此項防疫政策。

事實上，以色列航空（El Al）先前已經宣布，將暫停往返以色列與中國的航班，為期2個月；根據希伯來語媒體消息，最後一架來自中國的班機將於31日上午降落以色列，之後至少到3月25日前都不會有來自中國的航班。

目前，中東地區29日已經出現首例新型冠狀病毒確診病例，為來自武漢的1家4口，於阿拉伯聯合大公國旅遊期間發病。

新型冠狀病毒疫情擴散，世界各國如臨大敵。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）30日宣布，將暫停往來中義之間的航班；但依據國際民航發出的給飛行員通知（NOTAM），義大利要求的停航範圍包括中國大陸、台灣和港澳。