接「武漢籍旅客」返鄉　陸首發2專機飛泰國、馬來西亞

▲大陸民航局派兩廈門航空班機赴泰國、馬來西亞接回武漢旅客。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸外交部上午表示，將盡快派民航包機將在海外遇到困難的湖北，特別是武漢中國公民接回武漢。對此，大陸民航局回應，將派出兩班加班航班，前往泰國曼谷與馬來西亞哥打京那巴魯接回當地武漢籍旅客返鄉。

受到武漢肺炎衝擊，不少陸客在海外都受到另類眼光對待。南方航空一架由日本名古屋經上海中轉，前往廣州的班機CZ380，27日上午卻因為飛機上有16名武漢乘客，當中有人在起飛前吃退燒藥，導致同班機的上海乘客向日方通報處理。事情最終演變成武漢與上海人的地域之戰，在微博上掀起論戰。

此外，《法新社》報導，義大利衛生局31日證實，一艘停泊在契維塔韋奇亞港（Civitavecchia）港的歌詩達郵輪（Costa Smeralda），船上一位澳門54歲女遊客出現出現發燒症狀，3名醫生和1名護士到場後立刻登船照顧，並將兩人檢體送驗。而此疑似病例事件，也造成旅客行程停擺，船員和乘客約7000人被迫留在郵輪，無法下船。

有鑑於此，大陸外交部發言人華春瑩今（31日）指出，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。

民航局稍後證實，將派出兩架民航加班航班，由廈門航空執飛，分別從泰國曼谷、馬來西亞哥打京那巴魯送滯留在當地的武漢籍旅客返回武漢。