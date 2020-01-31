武漢肺炎第9例確診「丈夫完成採檢」　檢體已送達疾管署

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣確診病例來到9例，為中部40多歲女性，遭從武漢工作的丈夫傳染，但丈夫僅被診斷為一般感冒，為台灣首例漏網輕症，中央疫情流行指揮中心表示，30日已針對第9例確診個案丈夫進行採檢，目前檢體已送到疾管署。

武漢肺炎第9例確診個案的丈夫曾在武漢工作，1月12日返台後出現咳嗽、流鼻水症狀，但未發燒，1月22日曾就醫，被診斷為一般感冒，但太太隨後先出現症狀並確診，目前已痊癒，中央疫情指揮中心30日表示，已視為確診個案進行接觸者追蹤，接下來「絕對採高規格處理」。

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中央流行疫情指揮中心統計，30日國內新增102例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報838名個案，含9名確診、583名排除、239名隔離檢驗中（124名初驗陰性、其餘待檢驗）。目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中（7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果）。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診9,692例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1,982例，其中1,527例重症，213例死亡。累計密切接觸者113,579人，追蹤中102,427人。除了台灣之外，國際間累計110例確診，分別為泰國14例、日本12例、香港12例、新加坡10例、馬來西亞8例、澳門7例、澳洲7例、南韓6例、美國6例、法國6例、越南5例、德國4例、阿拉伯聯合大公國4例、加拿大3例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、菲律賓1例及印度1例。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。