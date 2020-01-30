影／武漢肺炎第9例被「丈夫傳染」　未發燒就醫僅診斷一般感冒

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎出現第9例確診，為一名女性，丈夫在武漢工作，1月12日返台後出現咳嗽、流鼻水症狀，1月22日曾就醫，卻被診斷為一般感冒，但太太隨後先出現症狀並確診，中央疫情指揮中心研判為家庭群聚，目前個案病況穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，同住家人及丈夫在武漢接觸者約10人，至今皆無症狀。

▲中央流行疫情指揮中心記者會監測應變官莊人祥。（圖／記者黃軍瑋攝）

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中央疫情中心副指揮官莊人祥表示，該名個案是在1月27日發病、28日就醫，經檢驗於今（30）日確診。29日國內共新增109例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報730名個案，含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。

目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。其餘8名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中（7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果）。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診7,711例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1,737例，其中1,370例重症，170例死亡。累計密切接觸者88,693人，追蹤中81,947人。

除了台灣之外，國際間累計92例確診，分別為泰國14例、新加坡10例、香港10例、日本8例、澳門7例、澳洲7例、馬來西亞7例、美國5例、南韓4例、德國4例、法國4例、阿拉伯聯合大公國4例、加拿大3例、越南2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例及斯里蘭卡1例。

指揮中心再次呼籲，春節假期即將結束，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。