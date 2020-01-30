嘉義虐童父抓到了　受暴母子被軟禁住家2樓！發臉書求救

▲嘉義義竹傳虐童，施暴父親被警方逮捕送辦。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣何姓女子日前透過臉書PO文向邱姓友人求助，指稱自己孩子被先生郭男施暴。警方獲報後也循線追查，27日先是利用手機定位尋找郭男行蹤並埋伏跟監，28日登門時並未發現邱女一家三口，直到29日晚間7點多發現郭男三人行蹤。警方訊後依照家暴、傷害及妨害自由罪嫌將郭男移送嘉義地檢署送辦。

受虐邱姓女子簡訊內容提到，「他也這樣打我，我真的受不了」、「姐姐救救我好不好」、「他剛剛又動手打小孩」等，並附上自己兒子被打得明顯照片，只見照片中孩子不斷哭泣，臉色紅腫，相當可憐。更將照片及文章上傳臉書，郭男粗暴行徑引發各界撻伐，警方也隨即介入調查。

警方表示，27日獲訊後就立即介入調查，但因沒掌握到郭男行蹤，也找不到邱女及孩子，不僅透過手機定位還派員在其住家外埋伏。直到29日晚間7點多郭男才帶著邱女及孩子返回家中，警方隨即上前將其逮捕並帶回偵訊。

偵訊過程中，郭男僅承認23日當天有管教孩子，對於是否有出手打孩子則避為不談，說法明顯閃躲，但因1歲男童手臉及嘴巴有明顯外力造成瘀青，加上邱女指證歷歷，指出邱男多次出手毆打男童，並將他們母子兩人軟禁在屋內二樓。

警方訊後，將郭男依照家暴、傷害及妨害自由罪嫌將郭男移送嘉義地檢署，地檢署檢察官複訊後，因顧及郭涉嫌妨害自由及傷害等罪嫌因此向法院申請羈押。

昨天晚上7時，警方偵訊後依家暴、傷害、妨害自由等罪嫌將郭男移送嘉義地檢署偵辦。嘉義地檢署檢察官複訊後郭涉傷害、妨害自由等罪且有再犯之虞向法院聲請羈押。