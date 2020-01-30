台東關山警分局發送「一元小紅包」　讓用路人掌握路況

▲ 關山警分局發送「一元小紅包」，讓用路人掌握路況 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「警察發紅包唷」！春節連續假期，花東縱谷陰雨綿綿，氣溫也節節下降，但關山警分局員警依然堅守崗位執行交通疏導勤務，以確保交通順暢及安全，除此之外，還發送「一元小紅包」給用路人，紅包內有「台東縣109年行車指南」，將易壅塞路段摘錄其中，還黏上新台幣1元硬幣，獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福！

縱谷地區於春節連假期間大多時間都是飄著雨絲，但是位於池上鄉伯朗大道的金城武樹，因擁有自然農村風光，仍是眾多遊客的第一選擇，湧入大批車潮，在關山分局同仁全心全力、通力合作的疏導下交通順暢，讓每位遊花東的遊客們能盡情欣賞縱谷優美風景；除此之外，為使外來客能夠迅速收到交通資訊，警察還「發紅包」給民眾唷！內含「109年台東縣行車指南」，讓從外地至台東縣的遊客們，能夠很快的知道縣內易壅塞路段，提供旅遊規劃的路線，此舉深獲民眾的肯定與讚許。

關山警分局長潘仕能表示：109年的春節連續假期車潮雖然不如以往，但分局各派出所同仁依然堅守崗位，為了維護春節期間出遊的民眾交通安全，提供順暢不塞車及安全的交通環境，在各個重要路段為大家提供最好的交通服務。

►變美的秘密看這裡