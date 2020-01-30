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做你最堅強的後盾！武漢封城「勇敢志願者」接送醫護人員

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▲▼第一線的醫護人員在醫院裡度過新年。（圖／路透）

▲第一線的醫護人員在醫院裡度過新年。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，許多醫護人員自願放棄年假站在最前線，但遇上封城後大眾交通運輸停擺，不僅通勤路途受阻，許多醫療資源也無法及時送往醫院，民間開始出了志願者組成車隊日夜輪班，接送醫護人員與運送醫療物資。武漢市的疫情防控指揮部也在29日發佈公告，規定疫情的防範與控制等相關流程外，也徵召志願者為參加防控工作。

疫情防控指揮部為有效防控疫情，在29日發布肺炎疫情防控暫行辦法，規範疫情應急處置工作，同時也鼓勵志願者積極參加防控工作，在市、區指揮部的統一管理和調配下，為疫情盡一份自己的心力。

武漢自封城後大眾交通完全停擺，醫護人員在上下班沒車接駁，就有民眾通過通訊軟體號召組成車隊接送，成員來自各行各業，消息迅速傳開來，隨著疫情加重，志願者車隊也開始募捐醫療資源，送往物資短缺的地方。根據《新浪新聞》報導指出，雖然很多家屬為志願者感到憂心，但疫情的防控工作刻不容緩，志願者們團結一心，成為防控工作最堅強的後盾。

▲▼各地物資湧入武漢。（圖／路透）

▲各地物資湧入武漢。（圖／路透）

根據《新華網》的報導指出，武漢市江夏區的中醫醫院外科主任陳建新表示，「我願意作為志願者回來和你們並肩作戰！你們都在最危險的地方，為了我們的安危負重前行，我如果能盡一己之力也算問心無愧了。」

有人將支援疫情防疫的過程上傳至YouTube，志願者們一個個穿上防護服，將各地湧入的物資搬上自己的車上，依照事前的物資規劃發放到送到協和醫院、同濟醫院、武漢市中心醫院等需要的地方。也有負責接送醫護人員的司機表示，護士根本沒時間喝水休息，只能施打生理食鹽水補充身體的水分。

武漢肺炎大陸全境確診人數共7736例（西藏出現首例確診），全球總計7808例，死亡人數達到170人。

▼志願者紀錄下支援防疫工作的過程。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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