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隱形轟炸機2025年首飛　俄媒：計劃2040前開發第6代

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▲圖-160表面採用無光澤白色空優迷彩塗料，被稱為「白天鵝」（Белый лебедь）。（圖／翻攝自俄羅斯圖波列夫公司航空製造公司）

▲圖-160表面採用無光澤白色空優迷彩塗料，被稱為「白天鵝」（Белый лебедь）。（圖／翻攝自俄羅斯圖波列夫公司航空製造公司）

記者蔡儀潔／綜合報導

據《今日俄羅斯》報導，空天軍部隊目前正進行重大調整，並期待迎接第5代亞音速轟炸機的到來。該轟炸機將採用隱形技術，可以裝備高超音速空地導彈，將於2025年進行首飛。此外，俄羅斯軍方計劃在2040年之前開發第6代轟炸機。

據報導，俄羅斯遠程航空兵司令謝爾蓋·科比拉什中將透露，在升級遠程轟炸機編隊和研發新型飛機中，空天軍進展快速，「我們的飛機及其武器還需要不斷改進，遠程航空兵的進一步發展不僅要升級圖-160、圖-95MS和圖-22M3轟炸機，以延長使用壽命，還要開發第5代戰略轟炸機。」

▼Tu-22M3戰略轟炸機。（圖／翻攝自聯合航空製造公司（OAK）官方網站）

▲▼俄羅斯Tu-22M3戰略轟炸機。（圖／翻攝自聯合航空製造公司（OAK）官方網站）

該中將表示，這種新型轟炸機將是亞音速的，能「執行遠程航空兵面臨的一切任務」。報導指出，PAK-DA作為圖波列夫公司的研究項目，從2009年以來一直在進行，該轟炸機將採用隱形技術，能裝備高超音速空地導彈，預計航程為1.25萬公里，可以攜帶多達30噸有效載荷，預計於2025年首飛，並在21世紀20年代末開始服役。

科比拉什還指出，俄羅斯軍方不打算就此止步，還將計劃在2040年之前開發第6代轟炸機，但他沒有透露更多細節。報導稱，俄羅斯軍方近年來，一直致力於用尖端飛機取代蘇聯時期遺留下來的圖-160、圖-95MS和圖-22M3，以便北約在家門口進行軍事集結時，能夠挫敗敵方攻擊。

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