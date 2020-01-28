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南韓國造KF-X戰鬥機　掛載流星飛彈、使用自製雷達

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▲▼ 南韓KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社）

▲ KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

KF-X是一款由南韓主導、印尼合作共同研製的戰鬥機，規格設計單座雙引擎，戰力定位優於法國飆風戰機或歐洲颱風戰機，隱形能力比F-35稍低一些。雷達使用國產自製，是該計畫中最困難也是最大的亮點之一；武裝部分使用歐洲MOBA公司開發的流星飛彈，在空戰中極具優勢。不過目前可能碰上資金隱憂，印尼似乎無法支付原先簽署的金額，會成為未來是否能順利完成的關鍵因素。

根據《國防新聞》(Defense News)報導，KF-X由南韓航空宇宙產業(KAI)負責研發，是一款4代到5代之間的戰機，南韓國防採購計劃署(DAPA)在2019年9月進行關鍵審查，分析將近400多種技術資料，研判實戰能力與作戰需求，才能核准開發。

KF-X全尺寸模型在2019年10月的首爾航空航天與國防展覽會(ADEX)上展出，機翼有六個掛載點，兩個用於外部油箱、兩個是雷射導引炸彈、兩個IRIS-T短程空對空導彈，機身下方還配有四枚流星飛彈。流星飛彈由歐洲MBDA公司研製，是一種主動雷達導引的超視距空對空飛彈，其具有獨特的沖壓噴氣推進系統，能夠比其他空對空導彈飛行的更快、更遠，甚至可以在極端範圍內擊敗敵機。

報導中提到，KAI發言人金智亨表示，KF-X目前仍然開放美國導彈加入，整合到新機上很容易，但美國對武器有出口管制的問題。DAPA最初也希望KF-X能裝備美國軍武，例如由雷神公司的AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇導彈，但美國政府尚未通過導彈的出口許可證。

▲▼ 南韓KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社）

KF-X最大起飛重量為25600公斤，最大有效負載為7700公斤，飛行速度最快可達1.8馬赫，巡航距離為2900公里；擁有自製有源電子掃描陣列雷達(AESA)，目前仍在開發中，預計於2020下半年公開，被視為是整個計畫中最艱難的挑戰之一。

不過該計畫暗藏資金漏洞，由於印尼是唯一的國際合作夥伴，已經從當初承諾的方案減少到20%的開發成本，KAI義務負責20%，其餘皆有南韓出資。根據2016年交易內容，印尼支付約13億美元購買48架稱為IF-X戰機，並獲得技術轉讓，但由於國內預算限制的關係，僅提供1.9億美元，只佔當初承諾的13%。DAPA相關人士指出，兩國在資金問題上相當棘手，已經持續進行磋商，但仍未達到共識。
 

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