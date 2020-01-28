日本首次使用「量子密碼通訊」　傳送人類基因組

▲東芝公司不僅擁有號稱「全球最快」的量子密碼技術，而且新開發了將資訊依次加密並高效傳送的技術。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本東芝（TOSHIBA）與東北大學日前成功開展利用新一代技術「量子密碼通訊」，傳送人類基因組完整數據的實證試驗，且該技術可防止資訊被偷窺，如此數據量龐大的基因組數據傳送，在全球尚屬首次。東芝方面稱，此舉確認了量子密碼技術的實用性，未來將在安全性必不可少的醫療、金融等領域加快實現商業化。

▲DNA。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據日本共同社報導，量子密碼是將資訊加密後，把解密所需的「密鑰」通過光子傳送，第三方若要偷窺，光子狀態將發生變化導致密鑰受損，可檢測以及防止被對手偷窺。由於基因組屬於個人資訊，至今移動數據時，需要將其保存在硬盤上由人工搬運，通訊中如何保密並提升速度成為新課題。此次進行的試驗為量子密碼通訊的利用開闢了道路。

報導指出，此次試驗利用收集的DNA樣本，於2019年夏季在日本仙台市實施，東芝的基因組解析設施與東北大學的據點利用約7公里的光纖連接，將數百GB的24人份數據分2次進行傳輸。據悉，東芝公司不僅擁有號稱「全球最快」的量子密碼技術，而且新開發了將資訊依次加密並高效傳送的技術。

據報導，全球推動開發的超高速「量子電腦」出現後，將可輕鬆破解現有的密碼技術，因此量子密碼被寄予厚望。對此，東芝公司表示，「希望推進在處理高度保密數據領域的利用。」