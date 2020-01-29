白狼掉進棺材、賴品妤頭插麥克風…盤點2019政壇5大「超糗」事蹟！

政治中心／綜合報導

過去一年發生許多政壇趣事，政治人物常常在不經意的情況下出糗，往往能令民眾會心一笑，以下盤點2019到2020年初5大政治人物出糗事蹟，保證讓讀者一次笑個夠！

1.侯友宜頭被彩球吃掉

新北市長侯友宜日前參加鶯歌活動中心啟用典禮時，在拉彩帶過程中，上方紅色彩球突然掉下來，直直砸到侯友宜的頭，宛如侯友宜的頭被「咬住」一樣。所幸侯友宜並沒有大礙，事後還在臉書上說，「告別憂鬱星期一，跟我一起鴻運當頭！」、「給大家笑一笑，友宜有練過，我沒事！」

▲侯友宜被彩球砸到頭。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專影片）



2.賴品妤頭插麥克風

民進黨選前召開中執會，徵召「太陽花女戰神」賴品妤，當時，賴品妤初登場顯得有些緊張，堅持要90度大鞠躬，甚至把麥克風都插進頭髮裡，現場發生趣味小插曲。

談起這個小插曲，賴品妤接受《ETtoday新聞雲》專訪時，很認真地看著記者反問，「大家知道麥克風是軟的嗎？」她說，「所以頭碰到的時候，其實會發現，不會到沒有感覺，會以為只是插到一個東西，好像沒什麼，只是沒想到畫面看起來這麼好笑，我也沒有想那麼多，就鞠躬完」。

▲賴品妤90度鞠躬撞上麥克風。（合成圖／記者黃國霖攝）



3.白狼掉進棺材裡

因不滿行政院長蘇貞昌談及兩岸議題表示「會戰到最後一兵一卒」，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂先前「抬棺」率眾衝立法院，沒想到張安樂下車一度沒站穩，不慎失足跌入棺材，小弟趕緊護駕連喊好幾次「保護總裁」，影片一出網友紛紛留言笑說，「張安樂差點就把自己安樂了」、「送總裁進棺材……」、「跌進去剛好封起來出山 XDD」

4.賴士葆脫口說出「嘎拉嘎拉」

去年審議同婚專法時，持反同立場的國民黨立委賴士葆竟脫口爆出一句「嘎啦嘎啦嘎啦」，無厘頭的發言讓網友全傻眼，網友紛紛調侃表示，「原來賴士葆是精靈寶可夢？」

5.蔡易餘坐充氣塑膠恐龍慘跌倒

2020立委選舉，嘉義縣第一選區立委蔡易餘成功連任，而他的朋友為了慶祝便PO出蔡的出糗影片，影片中可見蔡易餘坐在塑膠充氣恐龍上，沒想到才剛坐上去就不慎往後倒，該位爆料的朋友還寫道，「慶祝蔡易餘減肥失敗，連任成功」，至今已吸引4.4萬人觀看，網友也留言笑說，「蔡易餘真的要減肥？？」、「賀！蔡委員維持穩重！」