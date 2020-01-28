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蔡英文初一到初四全台參拜17間宮廟發福袋　初九還有3間

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▲小英總統到樂成宮發送福袋，民眾大排長龍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文下午到樂成宮發送福袋。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

28日是大年初四，總統蔡英文今天參拜3間宮廟，最後一站到台中市樂成宮，發放2千5百個一元福袋，人潮之踴躍，把整間廟圍了好多圈，小英發了近1小時才離去，不少沒領到的民眾難掩失望之情，連同前3天，4天春節共拜了17間宮廟，初九還有3間，每間都有上千民眾排隊，即使選後，小英人氣不減。

▲小英總統到樂成宮發送福袋，民眾大排長龍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲工作人員對排隊民眾噴洗手液消毒。（圖／記者鄧木卿攝）

小英總統從初一至初四，每天都安排緊湊的宮廟參拜行程，民眾得知小英會發送福袋，早早就在廟埕排隊，小英下午4點半抵達台中市東區樂成宮，即使天氣冷洌，熱情民眾老早就在宮廟四周排起長長人龍，井然有序的等待領取。

▲小英總統到樂成宮發送福袋，民眾大排長龍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼民眾大排長龍等著領小英的福袋。（圖／記者鄧木卿攝）

小英在樂成宮董事長郭松益、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、立委何欣純、黃國書和莊競程等人陪同下，先是入廟參拜再到廟前廣場發送，由於人潮相當多，廟方不斷廣播呼籲民眾不要拍照、握手，快速領取通過，維安人員也在旁協助民眾領取，小英全程都沒有戴口罩，不過工作人員事先已針對每人噴洗手液消毒。

▲小英總統到樂成宮發送福袋，民眾大排長龍。（圖／記者鄧木卿攝）

樂成宮董事長郭松益上午也抽出「國運籤」，籤詩內容是，風恬浪靜可行船、恰似中秋月一輪、凡事不須多憂慮、福祿自有慶家門，算是甲午籤，中上。

▲小英總統到樂成宮發送福袋，民眾大排長龍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲小英送的福袋（中）、交通部長林佳龍送的行道晉安（左）。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中樂成宮籤詩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲樂成宮抽出的國運籤。（圖／何敏誠提供）

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