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女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

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▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲呂姓男子被女同事電眼吸引，竟強扯口罩，硬拖回家強吻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／新北報導

17歲少女小乃上班時總是戴著口罩，但因為她水汪汪大眼，讓呂姓男同事一見便動了心。某天，呂男耐不住自己慾火以及好奇心，先是請小乃拿下口罩，但遭到拒絕，沒想到呂男竟伸手硬扯口罩，而這一看驚為天人，呂男完完全全被小乃所吸引，隔天還將人拉近租屋處強吻。案經小乃提告，桃園地院則依強制猥褻罪判呂男8個月徒刑，但呂男不服上訴，但遭到高院駁回。

判決書指出，呂男有毒品前科，平時在一間公司上班，而小乃上班總是戴著口罩，只露出眼睛，讓呂男很是好奇。2016年11月19日，他終於忍不住好奇心，要小乃拿下口罩，遭到拒絕，沒想到他竟伸手強行扯下對方口罩，而這一看不得了，小乃的精緻面容讓呂男被深深吸引住，隔日下班還強拉小乃回家強吻，讓她事後氣得報警。

檢方偵辦時，發現小乃年僅17歲，她當時也證稱，因為平時工作都會戴口罩，呂男事發前一天曾試圖要拿下她的口罩，她拒絕，沒想到呂男竟將口罩硬扯下來，而隔天進到呂男家後，因為自己很害怕，不敢亂動，接下來呂男就強壓她上床，「開始親我嘴巴，我就一直掙扎把臉移開，我有用腳踢，還是被他親到了」。

面對小乃指控，呂男則辯稱，自己當時詢問對方是否有男友、興趣等，但小乃沒有回應。法官審理後認為，因小乃並未告知對方自己未成年，因此不應將呂男處以刑度3年以上、10年以下的加重強制猥褻罪，但審酌他為逞一己私慾，竟違反對方意願強吻對方，造成她身心極大影響，因此依強制猥褻罪判呂男8個月徒刑。

呂男不服上訴，二審法官認為，小乃因年幼不知所措，而不敢隨意亂動，但呂男竟趁機強吻，還無視掙扎，硬拉上床，認定呂男惡性深重，因此駁回上訴，維持一審原判。全案可上訴。

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