聚餐一起結帳！她事後「要回1塊零錢」被嫌愛計較　網戰翻：是感覺問題

▲旁人跟朋友要回1塊零錢讓原PO很驚訝。（示意圖／記者莊智勝攝）



記者黃可昀／綜合報導

和朋友一起外出吃飯，為了結帳方便，偶爾會先幫對方付錢，但事後要跟朋友要回費用時，難免會有些尷尬。一名網友表示，她日前無意間聽到旁邊路人的對話，一位女性跟另一個人討回剛剛代墊的吃飯錢，最讓她意外的是，對方竟然連1塊錢都斤斤計較，「我跟朋友嚇到吃手手」，但很多網友對這件事有不同看法。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她聽到那位女性說，「欸，你剛一塊還沒給我，剛剛那個我給你300，所以你要給我1塊，你還沒給我。」讓她感到驚訝的不是要回吃飯錢，而是執著於1塊零錢，「我沒有覺得她不對，只是朋友間討錢的語氣真的沒必要這樣，何況只是1塊。」

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▲即使是很熟的朋友也該主動還錢，除非對方說不用了。非當事人。（示意圖／翻攝PAKUTASO）



部分網友認為，朋友之間不用太過計較，零錢也在意的話反而傷感情，「我有個朋友也會計較，後來就不約他一起吃飯了」、「通常50塊以內都不太會討耶。」

不過，很多人認為，重點不在於1塊錢，而是一種感覺問題，「我若是對方我也會自動給，絕不占便宜，1塊也是一樣，那是一種感覺」、「主動說不用找，跟對方當沒事不給你是兩件事，不是金額的問題，是感覺的問題」、「本來就要主動還人家一塊了」、「如果是我付300，我不會跟對方討1塊回來，反之，對方付錢，我一定會馬上拿1塊給對方，不會等到對方跟我討。」

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